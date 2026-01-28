650 de milioane de euro de la UE în proiecte transfrontaliere de infrastructură pentru hidrogen și electricitate. Cât primește România

Publicat la 19:21 28 Ian 2026

Conform legislației UE privind energia regenerabilă, Uniunea Europeană își propune să producă 10 milioane de tone de hidrogen până în 2030 și să importe încă 10 milioane de tone. sursa foto: Getty

Spania este statul membru al UE care primește cea mai mare finanțare pentru proiecte transfrontaliere de electricitate, în timp ce Germania se conturează drept lider în inițiativele legate de hidrogen. Între timp, Comisia Europeană urmează să lanseze următorul apel de proiecte pentru infrastructura energetică în perioada aprilie – iunie, relatează Euronews.

Paisprezece proiecte transfrontaliere din domeniul electricității și al hidrogenului au primit, miercuri, finanțări în valoare totală de 650 de milioane de euro din partea Comisiei Europene, în cadrul planului blocului comunitar de modernizare a infrastructurii electrice învechite și de maximizare a utilizării energiei curate.

Spania va primi 180 de milioane de euro, Polonia, Estonia, Letonia și Lituania vor beneficia de 112 milioane de euro, iar un alt proiect transfrontalier, care implică România și Bulgaria, va primi 103 milioane de euro.

Potrivit Comisiei Europene, acestea sunt cele mai importante trei proiecte care beneficiază de fonduri europene pentru infrastructura de electricitate, inclusiv pentru rețele inteligente.

Austria (1 milion de euro), proiectul comun Grecia–Egipt (9 milioane de euro) și Slovacia (62 de milioane de euro) se află, de asemenea, pe lista beneficiarilor de fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii electrice.

Prin intermediul mecanismului Connecting Europe Facility (CEF), fondurile vor sprijini proiecte de infrastructură a rețelelor și de energie regenerabilă, cu scopul de a crește producția de energie solară și eoliană, în linie cu inițiativa recentă a Comisiei Europene de modernizare a rețelelor electrice și de promovare a cooperării transfrontaliere.

Infrastructura electrică învechită nu dispune, de multe ori, de flexibilitatea, capacitatea și sistemele digitale necesare pentru integrarea energiei eoliene și solare, ceea ce duce la congestionări, limitări ale producției și, în final, la risipirea energiei fără emisii de carbon – o problemă semnalată de industria energetică.

Reprezentanții sectorului avertizează că, fără modernizări majore – precum extinderea capacităților de transport, sisteme de control mai inteligente și soluții de stocare a energiei – rețeaua riscă să devină un blocaj, transformând abundența de energie curată într-o povară operațională și economică, în loc să reprezinte o soluție climatică.

Cu sprijinul financiar al UE, Spania va dezvolta centrala hidroelectrică Aguayo, cu obiectivul de a livra între 9 și 10 GW de capacitate de producție până în 2027, suficientă energie pentru alimentarea a aproximativ 7,5–12 milioane de locuințe.

Proiectul transfrontalier care implică Polonia, Estonia, Letonia și Lituania va consolida cooperarea în regiunea baltică prin alinierea infrastructurilor, un demers de importanță critică având în vedere proximitatea față de Rusia, a transmis Comisia.

În cazul proiectului comun al României și Bulgariei, obiectivele principale vizează modernizarea infrastructurii electrice pentru a îndeplini standardele de rețea inteligentă, atât pentru distribuție, cât și pentru transport, precum și creșterea interconectivității regionale.

Comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, a declarat că aceste lucrări vor deschide calea pentru „livrarea de energie curată și ieftină către consumatori”, contribuind la suveranitatea energetică a Uniunii Europene.

„Proiectele pe care le susținem financiar vor consolida competitivitatea și securitatea energetică a Europei și ne vor plasa pe un traseu stabil către independență”, a spus Jørgensen.

Stocare și terminale de hidrogen

Germania conduce clasamentul UE în ceea ce privește finanțarea proiectelor de hidrogen. Un proiect de infrastructură de stocare coordonat de REW Gronau-Epe va primi 120,11 milioane de euro, iar un terminal de hidrogen dezvoltat de Uniper Green Wilhelmshaven va beneficia de 10,63 milioane de euro.

Terminalul de hidrogen ACE din Portul Rotterdam, Olanda, va primi 25,62 milioane de euro din fonduri europene.

Proiectul este dezvoltat de operatorul olandez de rețele de gaze Gasunie, alături de companii energetice multinaționale precum HES International și Vopak, și are ca scop recepționarea, stocarea și reconversia amoniacului în hidrogen pentru uz industrial.

Austria, Bulgaria, Franța și Slovacia se numără, de asemenea, printre statele care vor primi finanțări pentru proiecte din domeniul hidrogenului.

În noiembrie 2025, cel puțin 100 de proiecte de infrastructură pentru hidrogen au fost eligibile pentru finanțare europeană, în baza legislației UE privind dezvoltarea infrastructurii energetice transfrontaliere.

Criticii au susținut că peste 90% dintre aceste proiecte au fost depuse de operatori de transport al gazelor, ceea ce contravine revizuirii legislative din 2022, menită să alinieze obiectivele energetice și climatice ale celor 27 de state membre.

Conform legislației UE privind energia regenerabilă, Uniunea Europeană își propune să producă 10 milioane de tone de hidrogen până în 2030 și să importe încă 10 milioane de tone.

Următorul apel de proiecte pentru infrastructura energetică, în cadrul CEF, este programat pentru perioada aprilie – iunie.