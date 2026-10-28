Banii încasați din taxarea profiturilor multinaționalelor ar putea ajunge la bugetul UE. Planul luat în calcul la Bruxelles

3 minute de citit Publicat la 10:37 28 Oct 2026 Modificat la 10:37 28 Oct 2026

Ideea ar putea facilita un acord privind noi taxe la nivelul UE, cunoscute drept resurse proprii. Foto: Getty Images

Comisia Europeană analizează posibilitatea de a folosi veniturile obținute dintr-un acord fiscal global privind companiile multinaționale pentru a finanța următorul buget al UE, care va acoperi o perioadă de șapte ani, potrivit unor surse diplomatice citate de Politico.

Ideea ar putea facilita un acord privind noi taxe la nivelul UE, cunoscute drept resurse proprii, care au devenit un obstacol major în negocierile bugetare aflate în desfășurare.

Președintele Consiliului European, António Costa, a îndemnat țările să aprobe noile taxe, pentru a reduce contribuțiile naționale la bugetul blocului comunitar, în valoare de 1.820 de miliarde de euro, potrivit celei mai recente propuneri prezentate la începutul acestei luni.

Presiuni privind acordul fiscal

Costa, care mediază discuțiile privind bugetul, face presiuni asupra liderilor să ajungă la un acord bugetar până la sfârșitul anului, înainte ca alegerile din Polonia, Franța și Italia să pericliteze negocierile.

Cu toate acestea, după mai bine de un an de negocieri dificile, guvernele UE sunt încă în dezacord cu privire la cele cinci noi taxe propuse de Comisie, despre care aceasta estimează că ar putea genera venituri de 65 de miliarde de euro pe an.

Dintre opțiunile analizate, o taxă pentru companii cunoscută sub numele de CORE, care impune o sumă fixă asupra veniturilor companiilor ce depășesc 100 de milioane de euro, s-a dovedit cea mai nepopulară variantă și este deosebit de controversată în Germania.

Pentru a debloca negocierile, președintele francez Emmanuel Macron a susținut, în cadrul unui summit al liderilor din octombrie, direcționarea către bugetul UE a unei părți din veniturile obținute din impozitarea companiilor multinaționale, au declarat doi dintre diplomații citați de Politico.

Susținătorii ideii afirmă că aceasta ar putea beneficia de un sprijin politic mai larg decât taxa CORE, deoarece vizează profiturile companiilor, nu veniturile acestora.

„Impozitul pe profitul companiilor înseamnă impozitarea acestora în funcție de profitabilitate. CORE nu are legătură cu asta. CORE înseamnă să percepi o taxă fără să ții cont de acest aspect”, a declarat Pascal Saint-Amans, fost oficial al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și unul dintre arhitecții acordului fiscal global.

Ce ar putea conține acordul fiscal global

În temeiul acordului fiscal al OCDE din 2021, țările UE sunt obligate să aplice un impozit minim de 15% pe profitul marilor companii multinaționale cu o cifră de afaceri anuală de peste 750 de milioane de euro.

Într-o decizie controversată, SUA au obținut o scutire de la aceste reguli, după ce au introdus un sistem fiscal național considerat echivalent cu cadrul OCDE.

Obiectivul final este de a împiedica statele să concureze între ele prin reducerea continuă a impozitelor pe profitul companiilor, pentru a atrage marile multinaționale.

De-a lungul timpului, numeroase companii multinaționale străine care operează în UE, precum Apple și Google, și-au stabilit sediile centrale în Irlanda, datorită impozitelor reduse și reglementărilor mai puțin stricte.

Pentru a combate acest fenomen, acordul OCDE obligă țările care aplică o cotă de impozitare sub pragul de 15% să perceapă un „impozit suplimentar” marilor companii străine. În prezent, veniturile respective sunt încasate de guvernele naționale.

Cu toate acestea, capitalele europene ar putea direcționa o parte din aceste încasări către bugetul blocului comunitar, au declarat diplomații.

O astfel de măsură ar putea afecta țări precum Irlanda și Țările de Jos, care aplică impozite reduse pe profitul companiilor și încasează sume importante din impozitul suplimentar. Numai guvernul olandez a colectat 449 de milioane de euro în 2026 din declarațiile fiscale aferente impozitului minim global, potrivit Bloomberg.

Saint-Amans a apărat posibilitatea introducerii acestei noi resurse proprii, argumentând că activitățile multinaționalelor „se desfășoară în Irlanda, dar vizează gestionarea piețelor UE”.

„Așa cred că ar putea avea sens să privim” impozitele suplimentare, a adăugat el.

Echipa lui Costa și Comisia Europeană analizează această opțiune înaintea discuțiilor bilaterale cu țările UE, care vor începe săptămâna viitoare.

Costa va testa reacțiile guvernelor înainte de a propune noi cifre bugetare și taxe europene, în perspectiva summitului liderilor din 26 și 27 noiembrie.