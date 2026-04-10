“Care profituri excepționale?”. Giganții petrolieri se opun suprataxării pregătită de UE și avertizează cu închiderea rafinăriilor

Comisia Europeană înclină pentru introducerea unui impozit pe profiturile excesive din industria petrolului și gazelor, pe măsură ce prețurile la energie cresc în contextul războiului din Iran. Opțiunea Comisiei vine în urma presiunilor din partea a cinci țări ale UE care solicită o „distribuire echitabilă a poverii”, potrivit Euronews.

Așa-numitele impozite pe profiturile excepționale au fost aplicate în timpul crizei energetice din 2022 pentru a ajuta țările cele mai vulnerabile să facă față creșterii prețurilor, după ce invazia Rusiei în Ucraina a blocat aprovizionarea cu gaze naturale în întreaga UE.

„Deși nu ne aflăm în aceeași situație, este important să luăm în considerare lecțiile învățate din 2022, inclusiv contribuția temporară de solidaritate a UE”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Louise Bogey, pentru Euronews, referindu-se la impozitul pe profituri aplicat atunci, care a generat venituri publice suplimentare de aproximativ 28 de miliarde de euro.

Comisia este sub presiunea Austriei, Germaniei, Italiei, Portugaliei și Spaniei, care i-au cerut să ia în considerare măsuri pentru a reduce profiturile excesive ale companiilor energetice pentru a aborda creșterea facturilor la energie.

Nu este clar dacă executivul UE ar lua în considerare apelul celor cinci țări, văzut de Euronews, de a extinde această contribuție la profiturile externe ale companiilor petroliere multinaționale.

Criza actuală este mai acută decât criza energetică din 2022, având în vedere deficitul suplimentar de aproximativ 20% din petrolul global din statele din Golf, care nu poate fi transportat prin strâmtoarea Ormuz, un coridor energetic strategic și vital ținut blocat de Iran ca represalii pentru atacurile militare din partea Statelor Unite și Israelului din 28 februarie.

Criticii taxei pe profitul neașteptat susțin însă că aceasta ar putea descuraja investițiile și afecta întreprinderile, adăugând în cele din urmă la presiunile asupra prețurilor deja generate de penuriile de pe piață și de costurile decarbonizării sectorului energetic.

De la izbucnirea războiului, mai multe țări ale UE s-au grăbit să introducă reduceri generale de impozite la combustibili sau o plafonare a prețurilor la petrol și gaze, printre alte măsuri care, de obicei, reduc prețurile artificial.

Aceste măsuri au costat deja 9 miliarde de euro, potrivit unui studiu recent realizat de Institutul Jacques Delors care evaluează măsurile introduse de 22 de țări ale UE pentru a reduce facturile la energie.

Cifra se adaugă la costuri suplimentare estimate la 13 miliarde de euro, generate de importurile mai mari de combustibili fosili de la începutul războiului din Iran.

Ce spun companiile petroliere despre o posibilă suprataxare

Cu toate acestea, Cyril Widdershoven, expert în piața energetică globală la firma de consultanță și think tank Strategy International, susține că situația este la fel de rea și pentru companiile petroliere.

„Unde este profitul neașteptat? Nu-l văd... chiar și petrolul din Rezervele Strategice de Petrol care este vândut va trebui reaprovizionat la prețuri mai mari decât de obicei, deci care profituri neașteptate? Totul devine mai scump, inclusiv pentru companiile petroliere, așa că noile lor proiecte și potențialele eforturi de ecologizare... deci care profituri neașteptate?”, a spus Widdershoven.

Tijmen Tuisma, cercetător la Tax Justice Network, a declarat că profiturile neașteptate nu sunt generate de decizii de afaceri sau de productivitate, ci de „noroc sau evenimente externe, neprevăzute”.

„Impozitarea acestor profituri nu afectează deciziile de afaceri, inclusiv investițiile”, a declarat Tuisma pentru Euronews.

Un studiu realizat de grupul de campanie Transport și Mediu (T&E) sugerează că, dacă prețurile actuale și instabilitatea pieței persistă până la sfârșitul anului, s-ar putea genera un profit suplimentar de aproximativ 20 de miliarde de euro pe întregul lanț de aprovizionare cu combustibil rutier, care va reveni rafinăriilor și distribuitorilor care operează în mare parte în UE.

Dacă taxa ar fi impusă producătorilor de țiței și națiunilor producătoare de petrol, veniturile ar putea ajunge la 51 de miliarde de euro, susține T&E.

„O astfel de taxă poate fi comparată cu impozitarea progresivă a venitului personal: dacă venitul dumneavoastră se află într-o categorie inferioară, procentul de impozit pe care îl plătiți este mai mic. Dacă venitul dumneavoastră se află într-o categorie superioară, procentul de impozitare este mai mare”, a adăugat Tuisma.

În acest caz, a adăugat Tuisma, se poate aștepta ca firmele care obțin profituri neobișnuit de mari - determinate nu de decizii de afaceri specifice, ci de circumstanțe favorabile în timpul unor evenimente neprevăzute - să contribuie mai mult.

Industria petrolului și gazelor respinge o astfel de idee, spunând că o nouă taxă pe profitul neașteptat la nivelul UE ar submina investițiile, ar slăbi securitatea energetică și ar încetini tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon.

„Subliniem că marjele de rafinare sunt extrem de ciclice și că impozitarea extraordinară repetată, după contribuția de solidaritate din 2022, ar crea imprevizibilitate în materie de reglementare, ar descuraja investițiile pe termen lung, ar accelera închideri de rafinării și o dependență sporită de importuri”, se arată într-o declarație a FuelsEurope, un organism comercial care reprezintă companiile multinaționale de petrol și gaze.