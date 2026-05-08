Comisia Europeană: companiile aeriene nu pot scumpi biletele după vânzare, indiferent de prețul combustibilului

Volotea a aplicat în ultimele săptămâni suprataxe de până la 14 euro pe bilet, pe fondul creșterii prețului la kerosen. sursa foto: Hepta

Comisia Europeană a avertizat companiile aeriene că nu au dreptul să adauge suprataxe pe combustibil după ce biletele au fost deja vândute, chiar dacă prețul kerosenului a explodat în urma crizei din Orientul Mijlociu. Avertismentul vine după ce compania low-cost spaniolă Volotea a început să perceapă taxe suplimentare de până la 14 euro pe bilet, cu șapte zile înainte de zbor. Bruxellesul a mai precizat că scumpirea combustibilului nu reprezintă „circumstanțe extraordinare” și nu scutește operatorii aerieni de obligația de a compensa pasagerii pentru zborurile anulate, scrie Euronews.

Companiile aeriene nu pot percepe taxe suplimentare pasagerilor pentru un zbor cumpărat în UE, chiar dacă prețurile la combustibil cresc brusc în contextul crizei din Orientul Mijlociu, a declarat vineri Comisia Europeană.

Un document de orientare al Comisiei destinat sectorului european de transport exclude orice ajustare a prețului biletelor de avion după achiziție – o practică aplicată de săptămâni de compania spaniolă low-cost Volotea.

„Oricine vinde bilete de avion trebuie să afișeze întotdeauna prețul final pe care îl va plăti pasagerul. Acesta include toate taxele, tarifele și costurile inevitabile și previzibile. Adăugarea unei suprataxe pe combustibil după cumpărarea biletului nu poate fi justificată”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei.

Volotea a aplicat în ultimele săptămâni suprataxe de până la 14 euro pe bilet, pe fondul creșterii prețului la kerosen. Compania numește această politică „Fair Travel Promise” și a inclus-o în cele mai recente condiții contractuale. Concret, Volotea verifică prețurile de pe piața combustibililor cu șapte zile înainte de plecarea unui zbor, aplicând o suprataxă dacă prețurile au crescut sau rambursând diferența dacă au scăzut. Plata suprataxei este obligatorie pentru confirmarea locului în avion.

Organizația spaniolă de protecție a consumatorilor Facua a cerut deschiderea unei anchete, susținând că practica este ilegală și avertizând că și alte companii aeriene ar putea urma exemplul Volotea.

Volotea a fost contactată pentru un punct de vedere.

Comisia a adăugat că pasagerii afectați de anulări rămân protejați de legislația europeană privind drepturile pasagerilor aerieni. Aceștia au dreptul la rambursare, redirecționare sau retur, precum și la asistență în aeroport din partea companiei aeriene.

Creșterea recentă a prețului la combustibil a determinat numeroase companii aeriene europene, printre care Lufthansa, British Airways și KLM, să anuleze zboruri, invocând faptul că acestea deveniseră fie nefezabile economic, fie neprofitabile.

Comisia a precizat însă că operatorii aerieni sunt scutiți de plata compensațiilor financiare doar dacă pot demonstra că anularea a fost provocată de circumstanțe extraordinare, cum ar fi o penurie locală de combustibil.

Prețurile ridicate la combustibil cauzate de criza din Orientul Mijlociu nu sunt considerate însă „circumstanțe extraordinare”.

„Există o diferență între prețurile mari la kerosenul de aviație și o penurie de combustibil. Companiile aeriene sunt cele care trebuie să gestioneze volatilitatea prețurilor”, a spus purtătorul de cuvânt al Comisiei.

Comisia a recunoscut că prețul combustibilului reprezintă o parte semnificativă din costurile operatorilor aerieni, însă a subliniat că aceste prețuri sunt „complet previzibile în acest moment.”

De la începutul conflictului cu Iranul, în februarie, costul combustibilului de aviație s-a mai mult decât dublat, în principal din cauza închiderii Strâmtorii Hormuz, care a tăiat aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.

În cazul anulărilor de ultim moment – la mai puțin de 14 zile de la data programată a plecării –, companiile aeriene sunt, în principiu, obligate să plătească compensații, fie sub forma unei rambursări integrale a prețului biletului, fie sub forma unui voucher de valoare echivalentă pentru zboruri viitoare.