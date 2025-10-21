Comisia Europeană va propune reducerea impozitului pe energie, pentru prețuri mai mici în Europa. „Cetățenii au nevoie de ajutor rapid”

Comisia Europeană face eforturi pentru reduce costurile la energie pentru industrie și consumatori. sursa foto: Getty

Comisia Europeană îşi dublează eforturile de a reduce preţurile la energie şi de a oferi un ajutor consumatorilor industriali, informează Executivul comunitar într-un comunicat de presă publicat marţi, relatează Agerpres.

Preţurile energiei în Europa rămân mult prea ridicate în comparaţie cu cele din alte părţi, iar datorită acesteia există riscul de a împiedica competitivitatea principalilor actori industriali şi economia europeană în general, precum şi calitatea vieţii cetăţenilor europeni.

"Am luat măsuri pentru a reduce preţurile la energie încă din prima zi, în special prin Planul de acţiune privind energia la preţuri accesibile, care începe să îşi arate efectele pe teren. Cu toate acestea, preţurile rămân prea mari în comparaţie cu principalii noştri concurenţi. Cetăţenii şi întreprinderile noastre, în special industriile mari consumatoare de energie, au nevoie de ajutor rapid. Este responsabilitatea noastră comună, împreună cu statele membre, să intensificăm jocul şi să oferim rapid soluţii concrete", a declarat comisarul pentru energie şi locuinţe, Dan Jorgensen.

Pe baza Planului de acţiune privind energia la preţuri accesibile prezentat chiar la începutul mandatului, Comisia stabileşte în prezent şapte acţiuni specifice care urmează să fie puse în aplicare în strânsă cooperare cu statele membre pentru a reduce urgent preţurile la energie. Aceste acţiuni includ utilizarea deplină a cadrului consolidat privind ajutoarele de stat, maximizarea utilizării fondurilor de coeziune ale UE, punerea accentului pe interconexiunile transfrontaliere şi pe infrastructura de reţea şi diversificarea în continuare a aprovizionării cu gaze.

Un alt factor-cheie care menţine preţurile la energie la un nivel ridicat în Europa se referă la impozitare, în special pentru energia electrică. Impozitele pot reprezenta până la o treime din factura la energie. Reducerea acestora poate aduce o schimbare reală şi imediată, în special pentru industriile mari consumatoare de energie şi pentru consumatorii vulnerabili. Comisia va emite în curând recomandări şi va prezenta asistenţă suplimentară privind reducerea impozitării facturilor la energie, se precizează în comunicat.

Aceste acţiuni se bazează pe practici care s-au dovedit eficiente în ultimii ani. Comisia a oferit şi va continua să ofere tot sprijinul posibil statelor membre în abordarea acestei provocări extrem de importante.