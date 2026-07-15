Fluctuațiile zilnice ale prețurilor la energie sunt acum de cinci ori mai mari decât în 2020. Care este cauza

Fluctuațiile zilnice ale prețurilor la energie sunt acum de cinci ori mai mari decât în 2020. FOTO: Getty Images

Fluctuaţiile zilnice ale preţurilor energiei electrice în Europa devin din ce în ce mai ample, deoarece afluxul de energie fotovoltaică este urmat rapid de o criză a ofertei, un fenomen care scoate în evidenţă provocarea cu care se confruntă regiunea în a-şi adapta sistemul electric la tranziţia energetică, scrie Bloomberg.

Aproape în fiecare zi de vară, preţurile la electricitate se prăbuşesc în jurul prânzului, pe măsură ce energia produsă de panourile fotovoltaice umple reţeaua, dar apoi cresc brusc seara, pe măsură ce soarele apune şi creşte cererea, mai ales când canicula stimulează cererea de aer condiţionat. Fenomenul provoacă fluctuaţii bruşte de preţ în doar câteva ore, mult mai violente decât în cazul altor mărfuri.



De exemplu, la finele lunii mai, în Germania, cea mai mare economia a Europei, preţurile la electricitate au crescut de la sub nivelul zero în jurul prânzului la aproape 400 de euro pentru un megawatt-oră la ora 20:00, scrie Agerpres.



Fluctuaţiile au devenit mai extreme anul acesta, exact când valurile de căldură lovesc Europa. Problema este că nu există suficiente baterii care să stocheze surplusul de energie regenerabilă, astfel încât deseori energia produsă este irosită. Şi când nu este suficient soare sau vânt pentru a satisface cererea seara, gestionarii de reţelele trebuie să apeleze la centrale pe combustibili fosili mai scumpe pentru a acoperi golul.



Autorităţile au început deja să ia măsuri. Bruxelles-ul a solicitat Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) să investigheze creşterile de preţuri din sud-estul Europei pentru a ajuta la prevenirea unor astfel de creşteri şi a menţine energia accesibilă. ACER a descoperit că fluctuaţiile zilnice ale preţurilor angro la energie sunt acum de aproximativ cinci ori mai mari decât în 2020 şi a solicitat măsuri, inclusiv mai multe baterii de stocare pentru a face sistemul mai rezistent.



"În prezent credem că această volatilitate este extremă, dar aceasta este noua normalitate. Când ai un val de căldură cu puţin vânt, aceasta este cea mai dificilă combinaţie, deoarece ai nevoie de cea mai multă energie exact atunci când cele mai importante două forţe ale tale sunt cele mai slabe", a declarat Silje Eriksen Holmen, şefa departamentului de analiză la Volt Power Analytics.



Energia fotovoltaică este una dintre sursele cu cea mai rapidă creştere din Europa, deoarece este printre cele mai ieftine de construit. Scăderea costurilor panourilor şi sprijinul statului au declanşat un val de investiţii care aproape a dublat capacitatea de producţie din 2022 şi până în prezent, susţin analiştii de la BloombergNEF. Dar capacitatea de stocare în baterii reprezintă doar aproximativ 3% din capacitatea de producţie.



În ciuda înmulţirii intervalelor orare cu electricitate ieftină şi chiar gratuită, preţurile medii zilnice, care, la final, se reflectă în facturile consumatorilor, sunt mai mari în această vară comparativ cu anii precedenţi pe unele pieţe cheie. Acest lucru se datorează preţurilor mai mari la gaze din acest an şi problemelor provocate de creşterile bruşte ale preţurilor în timpul serii.



Pe de altă parte, diferenţele mari de preţuri dintre minimele din timpul zilei şi vârfurile de seară sunt o veste bună pentru cei care pot stoca energie atunci când este ieftină şi o pot vinde la preţuri mai mari, aşa cum fac un număr tot mai mare de traderi de energie. Preţurile sub zero la electricitate au atras mari traderi, inclusiv Vitol Group şi Trafigura Group, să investească în baterii mari, care permit cumpărarea, stocarea şi revânzarea energiei electrice.



"Factorul constrângător nu mai este "Putem produce suficientă energie la prânz?". Producem deja mult prea mult. Este "Putem să o mutăm şi să acoperim golul când vremea se calmează?", spune Ivan Fere Svegaarden, fondatorul agenţiei norvegiene de prognoză TradeWpower AS.