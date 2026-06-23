Germania a ajuns la un acord pentru a cumpăra 40% din cel mai mare producător de tancuri din Europa

3 minute de citit Publicat la 15:51 23 Iun 2026 Modificat la 15:51 23 Iun 2026

Fabrica de echipamente militare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Franța și Germania au anunțat luni un acord privind guvernanța comună a producătorului de armament KNDS, deschizând calea pentru o ofertă publică de acțiuni de amploare, în contextul în care cele două țări încearcă să revigoreze cooperarea europeană în domeniul apărării, aflată în dificultate, transmit France24 și Financiar Times.

Acordul prevede ca Berlinul să preia o participație în grupul franco-german de apărare, astfel încât să se afle pe poziții egale cu Parisul, într-un moment în care continentul se confruntă cu o Rusie ostilă și cu deteriorarea relațiilor cu Statele Unite.

KNDS, cu sediul central în Amsterdam, are în portofoliu tancurile Leopard 2 și Leclerc, precum și sisteme de artilerie și vehicule blindate, fiind un furnizor esențial pentru armatele europene.

„Împreună cu Germania, facem astăzi un pas important către suveranitatea în domeniul apărării”

Anunțul vine la doar câteva săptămâni după prăbușirea proiectului franco-german FCAS pentru dezvoltarea unui avion de luptă de generație următoare, un eșec major pentru eforturile de consolidare a inițiativelor europene comune în domeniul apărării.

„Împreună cu Germania, facem astăzi un pas important către suveranitatea în domeniul apărării”, a scris președintele francez Emmanuel Macron pe platforma X după anunțul de luni.

„Prin consolidarea comună a KNDS, oferim forțelor noastre armate mijloacele de a se apăra, de a produce și de a inova în mod autonom. O Europă suverană care se protejează și își alege propriul destin.”

Cine deținea compania KNDS

KNDS a fost creată în 2015 prin fuziunea unor companii franceze și germane. În prezent, compania este deținută în proporție de 50% de statul francez prin intermediul unei societăți holding, restul acțiunilor fiind în posesia familiei Wegmann din Germania.

Proprietarii germani doresc să își vândă participația și au purtat negocieri cu guvernul german.

Însă discuțiile au fost încetinite de neînțelegeri privind prețul, precum și de dispute interne în cadrul guvernului referitoare la dimensiunea participației care ar trebui achiziționată.

Berlinul a anunțat în cele din urmă, în luna mai, că intenționează să cumpere o participație de 40% atunci când compania va fi listată la bursă.

În anunțul comun de luni, Berlinul și Parisul au declarat că urmăresc ca, în final, să dețină participații egale în cadrul grupului.

„Coloana vertebrală” a apărării germane

Berlinul a subliniat în repetate rânduri că este esențial pentru Germania să obțină o influență mai mare asupra KNDS.

Un document confidențial al Ministerului german al Apărării, distribuit parlamentarilor și consultat de AFP, afirmă că sistemele terestre produse de KNDS „formează coloana vertebrală a unităților blindate ale armatei germane și, implicit, a capacității de apărare a Germaniei”.

„Prin urmare, Germania are un interes vital de securitate în a se asigura că aceste tehnologii-cheie ale KNDS continuă să fie păstrate în Germania”, se arată în document.

Acordul elimină un obstacol în calea listării la bursă a KNDS, deoarece toate părțile implicate doreau clarificarea viitoarei structuri a acționariatului între principalii investitori.

Dubla listare preconizată la bursele din Paris și Frankfurt este una dintre cele mai așteptate oferte publice inițiale (IPO) din Europa în acest an și va ajuta KNDS să atragă fonduri pentru expansiunea sa rapidă.

Compania și-a exprimat anterior frustrarea față de ceea ce a considerat a fi tergiversări din partea guvernului german, care, potrivit unor relatări, a amenințat cu întârzierea unei listări ce ar putea evalua compania la între 15 și 20 de miliarde de euro (17–23 miliarde de dolari).

KNDS este un actor-cheie într-un proiect comun franco-german pentru dezvoltarea unui nou tanc de luptă, cunoscut sub denumirea de inițiativa Main Ground Combat System (MGCS).

Când vrea KNDS să se listeze la bursă

Acordul de luni și impulsul oferit de viitoarea listare la bursă cresc șansele ca acest program întârziat să continue, după ce eșecul FCAS a alimentat temerile că și acesta ar putea fi abandonat.

Potrivit documentului confidențial al Ministerului german al Apărării, KNDS speră să lanseze oferta publică inițială în luna iulie.

Totuși, ministerul a recunoscut că calendarul este foarte strâns.

Pentru ca listarea să poată avea loc luna viitoare, Comisia pentru Buget a Parlamentului german trebuie să aprobe miercuri achiziția participației de către Berlin, se arată în document.

Comisia trebuie să își dea acordul pentru orice achiziție majoră din domeniul apărării.

Ministerul a precizat, de asemenea, că „trebuie ajuns la un acord cu familia Wegmann privind contractul de cumpărare”.

Pentru realizarea ofertei publice sunt necesare și multiple aprobări de reglementare, existând riscul ca acestea să nu fie obținute la timp, a mai avertizat ministerul.