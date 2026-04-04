Lovitură pentru giganții petrolieri: 5 țări UE cer Bruxelles-ului să le taxeze profiturile uriașe

2 minute de citit Publicat la 17:10 04 Apr 2026 Modificat la 18:39 04 Apr 2026

Lovitură pentru giganții petrolieri: 5 țări UE cer Bruxelles-ului să le taxeze profiturile uriașe. Foto: Hepta

Miniștrii Economiei și Finanțelor din Germania, Italia, Spania, Portugalia și Austria cer Uniunii Europene introducerea unei taxe pe profiturile suplimentare din energie, pentru a limita creșterea prețurilor și a reduce presiunea asupra consumatorilor, scrie Euronews.

Cele cinci state au solicitat ca firmele din energie să contribuie mai mult la atenuarea impactului economic provocat de războiul din Orientul Mijlociu, folosind profiturile crescute generate de scumpirea combustibililor.

Miniștrii au transmis acest mesaj într-o scrisoare adresată comisarului european pentru climă, Wopke Hoekstra, în care subliniază că măsurile luate la nivel național, precum accizele, nu sunt suficiente fără un efort comun la nivel european.

„Ar permite finanțarea unor măsuri temporare de sprijin, în special pentru consumatori, și ar contribui la temperarea inflației, fără a pune presiune suplimentară pe bugetele publice”, se arată în scrisoarea semnată de miniștrii Markus Marterbauer, Lars Klingbeil, Giancarlo Giorgetti, Joaquim Miranda Sarmento și Carlos Cuerpo.

Apelul vine în contextul în care prețul petrolului Brent a ajuns la 100 de dolari pe baril, față de aproximativ 70 de dolari înainte de atacurile militare lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, pe 28 februarie. Închiderea efectivă a strâmtorii Hormuz a dus la creșterea cererii și la o reducere bruscă a ofertei, ceea ce amplifică volatilitatea pieței.

Miniștrii cer crearea unui „instrument european de contribuție” aplicat la nivelul întregii Uniuni. Ei propun reluarea unui mecanism similar contribuției de solidaritate din 2022, prin care au fost taxate cu aproximativ 28 de miliarde de euro profiturile suplimentare ale companiilor din combustibili fosili, în urma crizei generate de războiul din Ucraina.

De această dată, sistemul ar trebui să fie mai solid din punct de vedere legal și să vizeze în special marile companii petroliere multinaționale, inclusiv profiturile realizate în afara Uniunii.

„Având în vedere distorsiunile actuale ale pieței și constrângerile fiscale, Comisia Europeană ar trebui să dezvolte rapid un instrument aplicabil la nivelul întregii UE, bazat pe o fundație juridică solidă”, au transmis miniștrii.

Aceștia au subliniat și nevoia unei distribuiri echitabile a efortului: „Este important ca această povară să fie împărțită corect. O soluție europeană ar transmite un semnal clar cetățenilor și economiei că suntem uniți și capabili să acționăm”.

Prețurile la combustibili au crescut puternic în Europa din cauza conflictului, iar țări precum Germania, Italia și Spania sunt printre cele mai afectate.

Hans Stegemen, economist-șef la Triodos Bank, consideră că astfel de taxe sunt firești în situații de criză: „Politica fiscală are un rol clar în redistribuirea acestor câștiguri. Taxele pe profiturile excepționale sunt o soluție evidentă”, a spus acesta.

Anterior, ideea suspendării Pactului de Stabilitate al UE, pentru a permite guvernelor să gestioneze mai ușor criza și riscul de recesiune, a fost respinsă de Comisia Europeană.