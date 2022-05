Parlamentul European a votat prelungirea valabilității certificatului COVID-19 cu încă un an

Potrivit paginii oficiale de Facebook a Ro-Vaccinare, Parlamentul European a votat prelungirea valabilității certificatului Covid cu încă un an.

Europarlamentarii au hotărât menținerea certificatului digital COVID-19 încă 12 luni, până la 30 iunie 2023.

În plus, aceștia vor cere Comisiei Europene evaluarea necesității certificatului după o perioadă de 6 luni de la extensie, după decembrie 2022, în funcție de recomandările Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (European Centre for Disease Prevention and Control -ECDC) și Comitetului pentru Securitatea Sănătății (Health Security Committee - HSC).

Reprezentanții Ro-Vaccinare le recomandă celor care călătoresc în afara României să consulte înainte pagina dedicată condițiilor de călătorie de pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne: http://www.mae.ro/travel-conditions.