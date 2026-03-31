Prețul biletelor de tren se reduce la jumate de mâine, ca răspuns la criza scumpirii combustibililor, în Lituania

Tren de călători în Vilnius, Lituania. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Compania naţională de căi ferate din Lituania (LTG) a anunţat marţi că va reduce la jumătate preţul biletelor de tren pe toate rutele interne, ca răspuns la creşterea preţurilor la combustibili provocată de războiul din Orientul Mijlociu, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Reducerea de 50% se va aplica în perioada 1 aprilie - 31 mai, pentru toate călătoriile interne şi la toate clasele. Această măsură poate fi combinată cu reducerile existente, inclusiv cele pentru studenţi şi seniori, au precizat LTG şi Ministerul lituanian al Transporturilor, într-un comunicat comun de presă.

Ministrul Transporturilor, Juras Taminskas, a declarat că iniţiativa este concepută pentru a-i ajuta pe cei mai afectaţi de creşterea preţurilor la combustibil, inclusiv familiile şi seniorii. „Obiectivul este ca familiile tinere şi persoanele în vârstă să aibă o alternativă mai ieftină pentru călătorie”, a spus Taminskas.

Măsura ar urma să coste Guvernul de la Vilnius aproximativ 1,5 milioane de euro, numărul de pasageri fiind estimat să crească cu aproximativ 200.000, până la un total de aproximativ 1,2 milioane în cele două luni.

Reducerea va fi aplicată automat pe toate canalele de vânzare a biletelor, pasagerii primind cel mai mic tarif disponibil dacă se aplică mai multe reduceri.

Directorul general de la LTG, Kristina Meide, a declarat că este posibil ca operatorul să introducă vagoane suplimentare pentru a satisface cererea, dar a avertizat că biletele s-ar putea epuiza pe rutele aglomerate, în special în weekenduri şi de sărbători.

„Nu pot promite că biletele vor fi întotdeauna disponibile pe rutele populare în weekendurile cu vreme bună, dar vom face tot ce putem”, a spus Kristina Meide, sfătuindu-i pe pasageri să îşi rezerve din timp biletele.