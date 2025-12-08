Publicarea noilor reguli auto pentru 2035 a fost amânată. Comisia Europeană cere încă o săptămână de răgaz

În 2022, Uniunea Europeană a decis ca, din 2035, în blocul comunitar să mai poată fi comercializate doar maşini noi care nu emit dioxid de carbon. sursa foto: Getty

Uniunea Europeană a decis să amâne cu o săptămână publicarea propunerilor pentru sectorul auto, un pachet care ar putea duce la relaxarea normelor privind emisiile vehiculelor. Informația a fost confirmată luni de un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, citat de Reuters, relatează Agerpres.

Noua propunere era programată pentru 10 decembrie, în cadrul revizuirii regulamentului european privind emisiile de carbon pentru industria auto. Un proiect anterior al agendei Comisiei, consultat de Reuters, arăta deja că pachetul ar putea fi întârziat.

Negocierile sunt încă în desfășurare la nivelul UE, iar statele membre încearcă să ajungă la o poziție comună asupra modificărilor cerute.

Decizia vine într-un moment în care Europa se pregătește pentru termenul-limită stabilit în 2022: din 2035, în blocul comunitar nu vor mai putea fi comercializate mașini noi care emit CO2, ceea ce ar elimina practic vânzarea de vehicule cu motoare termice.

Totuși, presiunea politică este în creștere. Un grup de șase premieri – printre care Giorgia Meloni și Donald Tusk – a cerut Comisiei ca viitoarea revizuire să permită vânzarea și după 2035 a unor modele hibride plug-in, vehicule cu autonomie extinsă sau modele cu celule de combustibil. Solicitarea a fost transmisă într-o scrisoare adresată Ursulei von der Leyen.

Industria auto europeană cere, la rândul ei, flexibilitate. Constructorii susțin că vânzările de vehicule electrice sunt sub așteptări, iar competiția din China este tot mai puternică, motiv pentru care tranziția completă în 2035 ar deveni dificil de susținut.

Unii oficiali europeni au sugerat chiar că pachetul de propuneri ar putea fi amânat până în 2026. Între timp, Guido Guidesi, ministrul Dezvoltării Economice din Lombardia – regiune puternic dependentă de industria auto – avertizează că o întârziere prea mare va amplifica incertitudinea pentru producători.

Contextul economic complica și mai mult situația: costurile ridicate cu energia și forța de muncă obligă constructorii să reducă locuri de muncă sau să mute investițiile în afara Europei. În opoziție, Franța promovează o „preferință europeană” pentru vehiculele electrice, încercând să protejeze industria locală.

Giganți precum Stellantis, Volkswagen și Renault cer claritate cu privire la viitorul reglementărilor. Orice decizie va influența investiții de miliarde de euro deja planificate pentru următorul deceniu.