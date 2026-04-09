România și alte state UE cer relaxarea regulilor privind emisiile de metan care ar putea bloca aprovizionarea cu gaze și petrol

Relaxarea regulilor propuse de Comisia Europeană vizează în principal modul de aplicare a noilor cerințe privind metanul din importurile de gaze. sursa foto: Getty

România, alături de alte state membre UE, cer relaxarea noilor reguli europene privind importurile de gaze și metan, în timp ce Comisia Europeană pregătește ajustări ale legislației menite să reducă presiunea asupra furnizorilor și să evite blocarea aprovizionării cu energie. În contextul tensiunilor geopolitice și al prețurilor ridicate la energie, Bruxelles-ul vizează introducerea unor "flexibilități” în aplicarea regulilor stricte privind emisiile de metan, potrivit Financial Times.

Ditte Juul Jørgensen, directorul general pentru energie al Comisiei Europene, a declarat că Bruxelles-ul va recomanda în curând „flexibilități” la noile cerințe stricte impuse importatorilor de combustibili fosili în bloc, deoarece Europa continuă să se confrunte cu prețuri ridicate la energie.

Legislația europeană impune în prezent producătorilor de petrol și gaze din UE să monitorizeze și să raporteze emisiile de metan rezultate din arderea la faclă și din eliberarea intenționată sau accidentală a gazelor în atmosferă, precum și din eventualele scurgeri din instalații, însă aceste reguli ar urma să fie extinse din ianuarie 2027 și la combustibilii fosili importați, obligând furnizorii din afara UE să respecte standarde similare sau să demonstreze conformarea producției lor cu cerințele europene.

Relaxarea regulilor propuse de Comisia Europeană vizează în principal modul de aplicare a noilor cerințe privind metanul din importurile de gaze, astfel încât companiile să nu mai fie obligate să urmărească în detaliu fiecare transport „până la sondă” și să raporteze date foarte granulare pentru fiecare livrare, ci doar să demonstreze că o parte suficientă din producția de gaze a țărilor exportatoare respectă standardele UE; în același timp, sunt avute în vedere și sancțiuni mai puțin stricte, pentru a evita blocarea sau întârzierea livrărilor de gaze din motive birocratice și pentru a menține securitatea aprovizionării.

Recomandările Comisiei vin după ce unele state membre au criticat cerințele pentru că sunt prea stricte și vin în urma avertismentelor din partea industriei combustibililor fosili și ale SUA conform cărora regulile ar pune în pericol aprovizionarea cu gaze a Europei.

Jørgensen a declarat că măsurile nu se limitează la criza energetică. „Sunt extrem de relevante acum, dar și în perspectiva pe cinci și 10 ani și nu numai”, a spus ea, pentru a asigura securitatea aprovizionării Europei.

Ce prevede actualul regulament UE privind metanul

Regulamentul UE privind metanul a fost adoptat în 2024 pentru a limita emisiile de metan provenite din importurile de energie în bloc. Acesta impune furnizorilor să monitorizeze și să repare scurgerile de metan și interzice practici precum arderea la faclă, în care scurgerile de gaze de la instalațiile de petrol și gaze sunt arse în loc să fie captate.

Metanul este principala componentă a gazelor naturale și este de peste 80 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon în captarea dioxidului de carbon în atmosferă pe o perioadă de 20 de ani.

Europa este continentul cu cea mai rapidă încălzire, în parte datorită apropierii sale de Arctica, deoarece razele soarelui sunt mai ușor absorbite de solul mai întunecat lăsat de topirea zăpezii și a gheții.

Germania s-a numărat printre statele membre care au insistat asupra unei mai mari flexibilități în implementarea regulilor. Într-o reuniune a miniștrilor europeni ai energiei de săptămâna trecută, Katherina Reiche din Germania a cerut o „abordare pragmatică” a implementării regulamentului privind combustibilii fosili importați, potrivit unui document consultat de FT.

Republica Cehă, România și Slovenia au susținut poziția lui Reiche, în timp ce Ungaria a mers mai departe, solicitând o pauză și o reelaborare a propunerilor.

Conform unui raport Wood Mackenzie comandat de industria combustibililor fosili, nicio țară din afara blocului comunitar nu a fost recunoscută oficial ca având echivalență cu standardele UE și doar 7% din producția globală de petrol și gaze a îndeplinit cerințele voluntare de raportare.

Cu toate acestea, deși regulamentul ar restricționa gazele disponibile pentru UE, o analiză realizată de Rystad Energy, comandată de ONG-ul climatic Environmental Defense Fund, estimează că aprovizionarea cu gaze conforme va fi de două ori mai mare decât cererea totală a UE în 2027.

Comisia va oferi, de asemenea, autorităților naționale îndrumări pentru „a se asigura că modul în care regulamentul este implementat în practică este consecvent în întreaga UE”, a declarat Jørgensen. „Dorim să ne asigurăm că implementăm într-un mod care nu constituie un risc pentru securitatea aprovizionării și comerțul global cu energie.”

Flexibilitatea oferită de Comisie nu este însă suficientă pentru unii dintre adversarii pachetului.

Cristian Signoretto, președintele Eurogas și director global pentru gaze la compania energetică italiană Eni, a declarat pentru FT că modificările care oferă o mai mare flexibilitate au fost „bune, dar târzii”.

„Dacă această decizie ar fi fost luată acum un an, am fi putut lucra cu ea, dar acum nu mai avem timp.”