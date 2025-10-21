Schimbări majore pentru toți șoferii din UE: Permise valabile 15 ani, reguli mai stricte pentru începători și modificări la sancțiuni

Parlamentul European a aprobat modificări importante a normelor rutiere în toate țările UE. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ DPA Images / Simon Sachseder

Parlamentul European a aprobat marți o revizuire importantă a normelor rutiere în Uniunea Europeană, cu scopul declarat de a crește siguranța pe șosele și de a reduce numărul accidentelor grave. Noile reguli vor introduce schimbări majore atât pentru șoferii începători, cât și pentru cei profesioniști, precum și o tranziție către permisele de conducere digitale.

Permisul de conducere va fi digital și valabil 15 ani

Una dintre cele mai importante modificări este introducerea permisului digital, accesibil direct de pe telefonul mobil. Acesta ar urma să devină formatul standard în Uniune, deși cetățenii vor putea solicita în continuare un permis fizic, care va trebui eliberat în termen de maximum trei săptămâni.

Totodată, permisele pentru motociclete și autovehicule vor avea o valabilitate de 15 ani, iar cele pentru camioane și autobuze – de cinci ani. Țările membre vor putea reduce valabilitatea la 10 ani acolo unde permisul este folosit și ca act de identitate, iar în cazul șoferilor peste 65 de ani, pot impune controale medicale mai frecvente.

Reguli noi pentru șoferii începători: perioadă de probă de cel puțin doi ani

Pentru prima dată, UE introduce o perioadă de probă obligatorie de minimum doi ani pentru șoferii începători. În acest timp, aceștia vor trebui să respecte reguli mai stricte și vor fi sancționați mai dur pentru abateri precum conducerea sub influența alcoolului sau lipsa folosirii centurii de siguranță.

De asemenea, tinerii de 17 ani vor putea obține permisul categoria B, dar vor avea voie să conducă doar însoțiți de un adult experimentat până la vârsta de 18 ani.

Pentru a combate criza de șoferi profesioniști, normele permit obținerea permisului pentru camioane de la 18 ani și pentru autobuze de la 21 de ani, cu condiția deținerii unui certificat de competență profesională. Fără acest certificat, vârstele minime rămân 21 și 24 de ani.

Cerințe noi pentru examenul auto și controale medicale

Examenul pentru obținerea permisului va include noi subiecte, cum ar fi: riscurile unghiului mort, funcționarea sistemelor de asistență la condus, deschiderea în siguranță a portierelor și folosirea telefonului la volan. Accentul va fi pus pe protejarea participanților vulnerabili la trafic: pietoni, bicicliști și copii.

Înainte de obținerea permisului sau la reînnoire, șoferii vor fi supuși unui control medical obligatoriu, care include testarea vederii și evaluarea stării de sănătate cardiovasculare. Totuși, statele membre pot alege să înlocuiască aceste examene cu formulare de autoevaluare sau alte metode stabilite la nivel național.

Sancțiunile rutiere se vor aplica la nivel european

Un alt punct esențial este introducerea unui mecanism european de recunoaștere a decăderii din dreptul de a conduce. Astfel, dacă unui șofer i se suspendă permisul într-un stat membru, sancțiunea va fi aplicată și în țara care a emis permisul.

Autoritățile sunt obligate să se informeze reciproc cu privire la sancțiunile impuse pentru infracțiuni rutiere grave: conducere sub influența alcoolului sau drogurilor, accidente mortale sau depășirea vitezei cu peste 50 km/h.

Ce spun europarlamentarii

Jutta Paulus, raportoarea PE pentru permisele de conducere (Grupul Verzilor, Germania), a declarat:

„Până în 2030, noua Directivă europeană va introduce un permis de conducere digital, oferind cetățenilor libertatea de a alege între o aplicație și un card fizic. Cursurile de pregătire vor pune mai mult accent pe siguranța pietonilor și bicicliștilor, iar noile norme vor face profesiile din transporturi mai atractive.”

Matteo Ricci, raportorul PE pentru decăderea din dreptul de a conduce (S&D, Italia), a subliniat:

„Facem un pas important pentru siguranța rutieră. Noile criterii clare pentru suspendarea permisului în caz de abateri grave contribuie la protejarea comunității și la prevenirea accidentelor.”

Când intră în vigoare noile reguli?

Noile norme vor intra în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Statele membre vor avea la dispoziție trei ani pentru a le transpune în legislația națională și încă un an pentru a le implementa efectiv.

Aceste schimbări fac parte din pachetul legislativ privind siguranța rutieră propus de Comisia Europeană în martie 2023. Obiectivul este ambițios: reducerea la zero a deceselor în accidente rutiere până în 2050, în cadrul inițiativei „Viziunea Zero”.