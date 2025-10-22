UE a aprobat noile norme cu privire la carnetul de conducere. Se va putea conduce de la vârsta de 17 ani, iar regulile sunt mai stricte

Noile reguli prevăd că este posibilă obținerea unui permis de conducere auto la vârsta de 17 ani, cu condiția ca tânărul conducător auot să fie însoţit de un șofer experimentat până la împlinirea vârstei de 18 ani. Sursa foto: Hepta

Parlamentul European a aprobat o actualizare a normelor UE care vizează îmbunătățirea siguranței rutiere și reducerea numărului de decese din accidente rutiere. Cele două directive, rezultatul unui acord cu Consiliul și adoptate fără vot în a doua lectură din cauza lipsei de amendamente, modifică normele privind permisele de conducere, care vizează șoferii începători, permisul digital și suspendarea dreptului de a conduce.

După publicarea în Jurnalul Oficial al UE, țările vor avea la dispoziție trei ani pentru a transpune aceste noi prevederi în legislația națională, plus încă un an pentru a se pregăti pentru implementarea lor, relatează La Stampa.

Permisul de conducere categoria B la 17 ani

Printre noile reglementări, este posibilă obținerea unui permis de conducere auto (categoria B) la vârsta de 17 ani, cu condiția ca şoferul începător să fie însoţit de un conducător auto experimentat până la împlinirea vârstei de 18 ani. Iar pentru a combate deficitul de șoferi profesioniști, tinerii de 18 ani vor putea obține un permis de conducere camion (categoria C), în timp ce tinerii de 21 de ani vor putea obține un permis de conducere pentru autobuz (categoria D), dar numai dacă dețin un permis de conducere profesional. În rest, vârsta minimă pentru a conduce aceste vehicule este de 21, respectiv 24 de ani.

În plus, perioada de probă pentru noii șoferi este majorată la cel puțin doi ani, aplicarea legii în această perioadă este mai strictă, iar sancțiunile sunt mai severe pentru cei prinși conducând în stare de ebrietate sau fără centură de siguranță.

Noile reguli prelungesc perioada de valabilitate a permiselor de conducere la 15 ani, cu opțiunea pentru statele membre de a reduce perioada la 10 ani dacă permisul servește și drept document național de identitate. Permisele pentru camioane și autobuze vor fi valabile timp de cinci ani, în timp ce fiecare țară va decide dacă reduce perioada de valabilitate pentru șoferii cu vârsta de 65 de ani și peste, permițându-le să se supună unor controale medicale mai frecvente sau unor cursuri de reîmprospătare a cunoștințelor. Pentru a obține primul permis sau pentru a-l reînnoi, toți șoferii vor fi obligați să se supună unui examen medical care include teste oftalmologice și cardiovasculare, deși fiecare țară poate opta pentru un formular de autoevaluare.

Regulile examenului pentru permisul de conducere modificate

Conform noilor reguli, examenul de conducere pentru candidaţii care susţin examenul de permis auto va trebui să includă întrebări despre riscurile legate de unghiul mort, sistemele de asistență a șoferului, deschiderea în siguranță a ușilor și riscurile de distragere a atenției din cauza utilizării telefonului mobil, cu un accent mai mare pe conștientizarea riscurilor pentru pietoni, copii, bicicliști și alți participanți la trafic vulnerabili.

Permisul de conducere digital, accesibil prin intermediul telefonului mobil, este, de asemenea, așteptat să devină treptat cel mai răspândit format în UE, deși deputații europeni au insistat ca șoferilor să li se garanteze dreptul de a solicita un permis fizic, care ar trebui eliberat în termen de trei săptămâni.

În cele din urmă, pentru a combate conducerea imprudentă în străinătate, deciziile de retragere, suspendare sau limitare a unui permis vor fi transferate către țara UE care l-a emis, asigurând astfel aplicarea transfrontalieră a sancțiunilor.

Anularea permisului de conducere

Autoritățile naționale vor trebui să se informeze reciproc cu privire la deciziile de anulare a permiselor de conducere pentru cele mai grave infracțiuni, inclusiv conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, implicarea într-un accident mortal sau depășirea limitei de viteză (de exemplu, peste limita permisă cu 50 km/h).