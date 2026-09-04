UE va ajuta financiar Groenlanda cu 200 de milioane de euro. FT: Von der Leyen merge la Nuuk în weekend și va semna un acord

2 minute de citit Publicat la 15:25 04 Sep 2026 Modificat la 15:28 04 Sep 2026

Nuuk, capitala Groenlandei. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să anunțe în acest weekend un nou pachet de finanțare de 200 de milioane de euro pentru Groenlanda, în timpul vizitei sale la Nuuk, capitala teritoriului arctic.

Potrivit Financial Times, von der Leyen va prezenta finanțarea duminică, 6 septembrie, și va semna o declarație menită să consolideze relațiile economice dintre Uniunea Europeană și Groenlanda. Informațiile au fost furnizate ziarului de oficiali europeni familiarizați cu planurile vizitei.

Banii, destinați perioadei 2026–2027, ar urma să fie direcționați către mai multe domenii considerate strategice pentru Groenlanda și pentru UE. Printre acestea se numără:

materiile prime critice;

energia regenerabilă;

cablurile submarine;

comunicațiile prin satelit;

centrele de date;

consolidarea capacității administrative a guvernului groenlandez.

Noul pachet ar veni peste cele 225 de milioane de euro pe care UE le-a alocat deja Groenlandei în cadrul bugetului pentru perioada 2021–2027.

În următorul ciclu bugetar, pentru 2028–2034, Bruxelles-ul se așteaptă ca această finanțare să crească semnificativ, până la 530 de milioane de euro.

De ce este Groenlanda importantă pentru UE

Demersul Bruxelles-ului are loc într-un moment în care Groenlanda a devenit tot mai importantă din punct de vedere geopolitic, pe fondul competiției pentru influență în Arctica și al interesului pentru resursele naturale ale teritoriului.

Comisarul european pentru parteneriate internaționale, Jozef Sikela, a declarat în această săptămână că UE dorește să consolideze capacitatea comunităților locale din Arctica de a lua propriile decizii și să sprijine aceste decizii prin investiții.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a subliniat, de asemenea, că Groenlanda are o importanță strategică tot mai mare pentru UE, „în special în contextul schimbărilor geopolitice și de mediu din Arctica”.

Comisia Europeană pregătește și o nouă strategie pentru Arctica, care ar urma să fie prezentată mai târziu în acest an. Potrivit informațiilor citate de Financial Times, strategia va prevedea o finanțare mai mare, o coordonare mai strânsă între investițiile economice și cele de apărare, precum și un sprijin mai puternic pentru conectivitate și diversificarea economiei comunităților arctice.

Groenlanda vrea investiții mai mari

În ciuda interesului crescut al Europei și Statelor Unite, Groenlanda a devenit tot mai nemulțumită de ritmul lent în care se materializează investițiile străine.

Financial Times relatează că costurile ridicate, logistica dificilă și condițiile dure de operare au descurajat investițiile străine de amploare în sectorul minier al insulei. Fondul danez de investiții Eifo rămâne însă unul dintre investitorii mai activi.

Problema are și o importantă dimensiune politică. Mișcarea pentru independența Groenlandei se bazează pe dezvoltarea economică pentru a reduce dependența teritoriului de Danemarca și de subvenția anuală oferită de Copenhaga.

Această subvenție a ajuns anul trecut la aproximativ 670 de milioane de dolari, echivalentul a 576 de milioane de euro, potrivit Financial Times.

UE își consolidează și prezența de securitate

În acest an, atenția UE față de Groenlanda s-a concentrat nu doar asupra economiei, ci și asupra securității.

Franța și Țările de Jos au trimis trupe și echipamente militare în Groenlanda pentru exerciții, potrivit Financial Times.

Prin urmare, noul pachet de 200 de milioane de euro are loc într-un context mult mai larg: UE încearcă să-și consolideze relația cu Groenlanda într-o perioadă în care teritoriul arctic are o importanță strategică tot mai mare.