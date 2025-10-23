UE va “asigura nevoile financiare ale Ucrainei” în 2026 și 2027. Zelenski: Vă mulţumim mult

Volodimir Zelenski mulțumește Uniunii Europene pentru sprijinul acordat. Foto:Hepta

Ţările Uniunii Europene vor ajunge joi la un acord prin care să ajute financiare Ucraina în 2026 şi 2027, a declarat preşedintele Consiliului UE, Antonio Costa, transmite Reuters, în timp ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat la Bruxelles, a salutat cele mai recente sancţiuni impuse de UE şi SUA împotriva Rusiei, relatează Agerpres.

"Astăzi vom lua decizia politică de a asigura nevoile financiare ale Ucrainei până în 2026 şi 2027", a declarat Costa înaintea Consiliului European de la Bruxelles. "Continuăm să lucrăm la aspectele tehnice ale soluţiilor cu Comisia Europeană, dar cea mai importantă este decizia politică", a adăugat acesta.

Antonio Costa a deplâns faptul că preşedintele rus Vladimir Putin a respins "marile aşteptări generate de iniţiativele" preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina.

"În ciuda marilor aşteptări generate de iniţiativele preşedintelui Trump, este acum clar că, din păcate, aceste iniţiative nu corespund dorinţelor preşedintelui Putin şi ale Rusiei", a declarat Costa reporterilor la sosirea sa la summitul liderilor europeni care are loc joi la Bruxelles. La rândul său, preşedintele ucrainean a salutat noile pachete de sancţiuni ale SUA şi UE şi a cerut mai multă presiune pentru a forţa Rusia să negocieze un armistiţiu.

"Cel de-al 19-lea pachet este foarte important pentru noi. Vă mulţumim mult. Este o măsură care vine după decizia luată ieri de preşedintele american Donald Trump, privind sectorul energetic. Le aşteptam. Măcar să funcţioneze. Acest lucru este foarte important", a declarat Zelenski reporterilor la sosirea sa la summit.

"Rusia nu dă niciun semn că vrea să oprească acest război cu care ne atacă. Vedem atacuri împotriva grădiniţelor, şcolilor, civililor, ceea ce înseamnă că nu numai că trebuie să ne apărăm, ci, împreună cu Europa şi Statele Unite, trebuie să facem presiuni asupra lui Putin pentru a opri războiul", a continuat el, citat de EFE.

Zelenski le-a mai declarat reporterilor la Bruxelles că un armistiţiu este posibil în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, dar că va fi nevoie de mai multă presiune asupra Moscovei pentru a realiza acest lucru. Totodată, preşedintele ucrainean a exclus orice fel de concesii teritoriale în favoarea Rusiei.













