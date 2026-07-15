Un nou program european pentru angajații vizați de restructurări: România primește finanțare de 14 milioane de euro

2 minute de citit Publicat la 20:06 15 Iul 2026 Modificat la 20:06 15 Iul 2026

Roxana Mînzatu: "Elementul-cheie este momentul în care investim în oameni". Foto: Hepta. Sursa foto: Getty Images

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a anunțat aprobarea finanțării a șase proiecte-pilot care vor sta la baza viitoarei Garanții Europene pentru Competențele Lucrătorilor. Acesta va fi un nou instrument destinat sprijinirii angajaților din sectoarele și companiile aflate în restructurare.

"Așa cum am anunțat în 2025, când am lansat Union of Skills, e esențial să maturizăm și să scalăm în Europa un nou instrument pentru sprijinirea lucrătorilor din sectoarele și companiile aflate în restructurare.

Elementul-cheie este momentul în care investim în oameni: nu atunci când lucrătorii intră în șomaj sau când raportul lor de muncă încetează, ci înainte de această etapă, cât timp sunt încă activi.

De asemene, cum investim e esențial: în formări corelate direct cu un loc de muncă vizat pentru fiecare beneficiar.

Și nu investim în formare pentru orice loc de muncă, ci în locuri de muncă cu standarde bune, într-un sector competitiv", a transmis Roxana Mînzatu pe Facebook.

Ea a explicat că prin Garanția Europeană pentru Competențe, lucrătorii vor primi sprijin personalizat pentru evaluarea nivelului competențele lor la momentul inițial, pentru a se recalifica sau perfecționa, inclusiv pentru a putea lucra cu AI și pentru a avea o tranziție profesională cât mai rapidă și mai ușoară către noul rol sau noul loc de muncă.

"De ce pilotăm acest concept? Pentru a identifica metodele și abordările care funcționează cu adevărat și care dau rezultate bune și pentru firme dar și pentru angajați, astfel încât să le putem, ulterior, din 2028, extinde în cadrul viitorului buget european pentru perioada 2028–2034.

Îmi doresc ca statele membre să investească inteligent și cu impact resursele pe care le au la dispoziție prin Fondul Social European Plus.

Când investim în capitalul uman, nu vreau să finanțăm doar cursuri, ci programe personalizate și servicii integrate, care să conducă la angajarea într-un loc de muncă de calitate, într-un rol care contribuie la dezvoltarea economiei.

Fiecare european își dorește să facă parte din povestea de succes a competitivității economice a Europei".

Cele șase proiecte vor fi derulate în zece state membre și vor beneficia de o finanțare totală de 14 milioane de euro din Fondul Social European Plus.

"Pilotăm Garanția pentru Competențele Lucrătorilor cu peste 1.000 de persoane. Cele șase proiecte se vor încheia în 2028".

România este implicată în două dintre proiecte:

1. GreenSHIFT Europe, coordonat de Consiliul Județean Timiș, împreună cu parteneri din Grecia, va sprijini lucrătorii afectați de restructurări să își valorifice experiența, să dobândească noi competențe și să se orienteze către sectoare de viitor.

2. România participă și la proiectul DEMANDS-AUTO, alături de Italia și de alte state europene, pentru sprijinirea lucrătorilor din industria auto și din sectoarele conexe aflate în transformare.