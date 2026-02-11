Ursula von der Leyen, în plenul PE: Uniunea Europeană trebuie să elimine obstacolele care o împiedică să devină un gigant global

Ursula von der Leyen, în plenul PE la Strasbourg. Imagine de arhivă. Sursa foto: Getty Images

UE trebuie să elimine obstacolele din piața unică ce o împiedică să devină un veritabil gigant global și trebuie să facă progrese într-un fel sau altul, dacă nu este posibil cu toți Cei 27, atunci prin mecanismul cooperării consolidate, a declarat miercuri Ursula von der Leyen în plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, potrivit Agerpres.

„La plenara precedentă ne-am concentrat pe tensiunile geopolitice cu care se confruntă UE. Dar puterea noastră pe scena politică depinde de puterea economică. Competitivitatea a fost întotdeauna una dintre prioritățile noastre, dacă nu cea mai importantă”, a declarat șefa executivului european în fața eurodeputaților.

„Astăzi vreau să mă concentrez pe progrese și pașii următori - comerțul, piața unică și simplificarea”, a afirmat ea.

„Aceasta este calea noastră spre independență”

Ursula von der Leyen a subliniat că Europă competitivă poate fi doar independentă, pentru că „dependențele se transformă în arme'”

„Trebuie să ne concentrăm pe deschiderea unor noi oportunități de comerț. Discutăm acum cu Australia, Thailanda, Filipine și EAU acorduri similare” cu cele încheiate până acum cu Mercosur, India sau Indonezia. „Aceasta este calea noastră spre independență”, a subliniat ea.

În ceea ce privește piața unică, ea a afirmat că, potrivit Fondului Monetar Internațional, barierele dintre statele UE sunt mai importante decât cele dintre statele americane.

„Acționăm cu frâna de mână trasă. Iată de ce, luna viitoare, vom propune cel de al 28-lea regim, un set de reguli simplu care se va aplica la fel în întreaga UE. Antreprenorii vor putea înregistra în 24 de ore, online, o companie în orice țară a UE”, a afirmat președinta CE.

Revenind la exemplul american, Von der Leyen a vorbit despre un sistem financiar, o piață de capital și câteva centre financiare. „Aici în UE nu avem doar 27 de sisteme financiare diferite, avem și 300 de centre financiare la nivelul UE. Companiile noastre au nevoie de capital imediat, haideți să ne asigurăm că îl primesc anul acesta”, a pledat ea în plenul PE.

„Companiile europene ne spun că birocrația le costă la fel de mult ca cercetarea și dezvoltarea”

Șefa CE a deschis și ușa „cooperărilor consolidate” în materie de competitivitate, respectiv a reformelor care ar urma să fie efectuate în unele țări voluntare, mai degrabă decât la scara celor 27, așa cum permit tratatele europene în anumite domenii.

„Planul meu A este să mergem împreună cu toți cei 27. Dar dacă nu este posibil tratatul permite cooperarea consolidată. Și trebuie să facem progrese într-un fel sau altul pentru a elimina obstacolele care ne împiedică să devenim un veritabil gigant global”, a spus Von der Leyen.

În același discurs, ea a pledat din nou pentru scăderea prețului la energie și la instituirea unei „preferințe europene”, care este „un instrument necesar pentru a întări baza de producție a UE”.

În ceea ce privește simplificarea, „companiile europene ne spun că birocrația le costă la fel de mult ca cercetarea și dezvoltarea”. Făcând încă o dată apel la simplificarea birocrației, ea a dat asigurări că „într-un an am reușit să simplificăm mai mult decât într-un deceniu, este una din prioritățile noastre”.

Lidera grupului S&D: „Europa nu poate să progreseze reducând salariile”

Șeful grupului PPE din PE, Manfred Weber, a afirmat în cadrul dezbaterii că UE trebuie să profite de contextul global pentru a deveni cel mai mare pol de competitivitate.

„Mesajul pe care vreau să-l transmit este că avem potențial, avem capital, avem o infrastructură solidă și avem și voința politică de a transforma UE în cel mai mare pol de competitivitate. Haideți să profităm de această ocazie”, a spus el în plenul PE.

„O Europă care suferă nu este o Europă competitivă. Competitivitatea nu poate să însemne sărăcirea celor care ne susțin economia. Europa nu poate să progreseze reducând salariile sau călcând drepturile în picioare”, a afirmat pe de altă parte Iratxe Garcia Perez, lidera grupului S&D.

„A concura înseamnă nu a fi mai ieftini, ci a fi mai buni”, a atras ea atenția.

Liderul grupului Patrioți pentru Europa, Jordan Bardella, a spus în dezbatere că „Europa vorbește ca o putere, dar trăiește ca un continent în declin”.

„Europa nu mai pregătește viitorul, în schimb își organizează ieșirea din istoria industrială. În fiecare an, 300 de miliarde de euro pleacă din Europa pentru a finanța industria chineză. (...) Dacă Europa vrea să supraviețuiască trebuie să-și schimbe direcția. Suspendați Pactul Verde. Lumea reală pe care o ignorați nu mai acceptă putere fără producție”, a mai afirmat eurodeputatul francez.