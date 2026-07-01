„Verde” de la Bruxelles: Investițiile în energii verzi vor fi scutite de la regulile UE privind cheltuielile publice

Stație de încărcare pentru mașini electrice în Germania. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Comisia Europeană va oferi guvernelor UE mai multă libertate fiscală în privința subvențiilor acordate pentru mașini electrice, construcția de piste de biciclete sau a infrastructurii pentru linii electricate (tramvai, tren), conform unui document consulat de Politico.

În documentul redactat de Executivul UE sunt detaliate investițiile verzi care vor fi scutite de regulile privind cheltuielile publice. Măsura are scopul de a oferi unor țări, precum Italia ori Spania, mai multă libertate fiscală, în vederea amortizării costurilor mai mari la carburanți, ca urmare a crizei provocate de războiul din Orientul Mijlociu.

Scutirea se aplică doar investițiilor verzi în valoare de 0,6% din PIB, pe trei ani, până în 2028. În același timp, guvernele nu pot cheltui mai mult de 0,3% din PIB într-un singur an.

Documentul de nouă pagini a enumerat tipurile de investiții care se califică pentru derogare, cum ar fi subvențiile pentru vehiculele electrice, energia geotermală și solară, și înlocuirea cazanelor pe gaz cu pompe de căldură. Alte investiții includ infrastructura feroviară, tramvaie, metrou, piste de biciclete și stații de încărcare pentru vehicule electrice.

Reducerea accizelor și a subvențiilor pentru combustibilii fosili nu va fi eligibilă pentru exceptare. Totuși, nota Comisiei a precizat că Bruxelles-ul va evalua alte cereri depuse până la mijlocul lunii august, care vor fi tratate de la caz, la caz.

„Statele membre vor trebui să furnizeze Comisiei suficiente dovezi că măsurile energetice pentru care invocă flexibilitatea îndeplinesc criteriile de eligibilitate,” se arată în notă.

Comisia Europeană mai propune ca, până în 2030, companiile cu peste 250 de angajați sau cu o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro să respecte două cote obligatorii distincte: aproximativ 69% din vehiculele nou achiziționate să fie hibrizi plug-in și circa 45% să fie mașini electrice sau cu hidrogen.

Cele nouă guverne nu contestă în sine necesitatea decarbonizării flotelor corporative – recunosc chiar că acestea pot juca un rol important în accelerarea tranziției spre vehicule mai curate și în reducerea dependenței Europei de petrolul importat, care reprezintă aproape 60% din importurile blocului. Obiecția lor vizează însă metoda: cote obligatorii în loc de stimulente.

O analiză recentă a organizației Transport & Environment (T&E) arată că în 18 din 27 de state membre, diferența fiscală dintre mașinile electrice și cele cu combustibili fosili nu este suficientă pentru a compensa prețurile mai ridicate ale vehiculelor electrice.