Vicepreședintele Comisiei Europene, mesaj pentru partenerii comerciali: deschideți-vă piețele sau pierdeți accesul la banii europeni

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Stéphane Séjourné. sursa foto: Hepta

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Stéphane Séjourné, avertizează că țările care nu deschid accesul companiilor europene pe piețele lor nu ar trebui să beneficieze de contractele publice ale UE. Comisarul francez spune că sprijinul statelor membre pentru o „preferință europeană” în achizițiile publice este în creștere, pe fondul tensiunilor comerciale cu SUA și al presiunii tot mai mari din partea Chinei, scrie Politico.

Țările care nu le deschid ușa companiilor europene pe propriile piețe nu ar trebui să se aștepte la acces la contractele de bunuri și servicii ale UE, a avertizat cel mai înalt oficial european pentru industrie.

Într-o declarație acordată rubricii Brussels Playbook a publicației Politico, vineri, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Stéphane Séjourné, a spus că „sprijinul crește” în rândul capitalelor europene pentru „o schimbare majoră de doctrină” care ar menține mai mulți bani ai contribuabililor pe continent.

„Dacă nu acționăm împotriva concurenței neloiale din partea rivalilor globali, Europa riscă să piardă controlul asupra lanțurilor critice de producție în tehnologii curate, industria auto și energia nucleară”, a declarat comisarul francez, care supervizează piața unică.

Séjourné a militat constant pentru o „preferință europeană”, atât în cadrul proiectului său de referință, Actul de Accelerare Industrială – care vizează creșterea competitivității Europei prin favorizarea producătorilor locali de tehnologii verzi –, cât și pentru proiectele finanțate din bugetul pe termen lung al UE. Cu toate acestea, unele state membre, în frunte cu Germania, se opun a ceea ce consideră criterii prea rigide, care ar putea perturba lanțurile de aprovizionare.

Séjourné a afirmat însă că „pe măsură ce lumea se schimbă”, argumentele în favoarea acestei politici devin tot mai puternice, iar „dezbaterea nu mai este despre de ce ar trebui Europa să facă acest lucru, ci despre cum să o facă eficient.”

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor comerciale tot mai mari cu Statele Unite. Joi, președintele Donald Trump a anunțat că va impune tarife „mult mai mari” asupra exporturilor UE dacă blocul comunitar nu își elimină complet propriile taxe vamale. Un acord comercial istoric, încheiat între Trump și președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, în iulie anul trecut, este blocat în negocierile de la Bruxelles, unde legislatorii analizează măsuri de protecție în cazul în care Washingtonul nu își respectă angajamentele.

Séjourné a argumentat că direcționarea banilor contribuabililor către companiile cu sediul în UE „schimbă echilibrul în negocierile comerciale globale. Țările care doresc acces la piețele europene de achiziții publice vor trebui să-și deschidă propriile piețe în schimb. Acest lucru oferă Europei un instrument comercial nou și puternic.”

Potrivit unor documente clasificate ale guvernului german, consultate de Politico, Berlinul se alătură solicitărilor ca Actul de Accelerare Industrială să includă cerința ca proiectele finanțate public să achiziționeze oțel de la producători din UE, acolo unde este posibil.

În paralel, se înmulțesc vocile care cer UE o atitudine mai fermă față de China, acuzată că blochează accesul companiilor străine pe propria piață, în timp ce domină industriile-cheie de energie curată și tehnologie în afara granițelor sale.

Ministrul belgian de externe, Maxime Prévot, a cerut UE să abordeze problema supraproducției chineze, în urma unei vizite la Beijing, punctând industrii precum metalurgia, construcția de automobile și chimia.