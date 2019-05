Viorica Dăncilă subliniază faptul că România susține proiectul european bazat pe solidaritate. Previziune pentru viitorul UE

Foto: gov.ro

România va fi în continuare un susţinător al proiectului european fondat pe convergenţă, coeziune şi solidaritate între statele membre, care trebuie să beneficieze de un tratament egal, nediscriminatoriu, în funcţie de mărimea teritoriului sau a amplasării geografice, a subliniat miercuri, la Varşovia, premierul Viorica Dăncilă, la reuniunea şefilor de Guvern ai statelor din Europa Centrală şi de Est care au aderat la Uniunea Europeană după 2004, informează un comunicat al Guvernului.



"Am arătat, atât în calitate de stat membru al UE, cât şi în postura de Preşedinţie a Consiliului UE, România va continua să fie un susţinător al UE, al unei Europe coezive, inclusive, un partener activ implicat în eforturile consensuale de gestionare a provocărilor actuale. Este clar că provocările comune pot fi gestionate eficient numai în strânsă cooperare de către toate statele membre, de o manieră unitară şi consensuală, fără diviziuni sau tensiuni între grupuri de state membre, mari sau mici, noi sau vechi, de la est sau de la vest", a precizat Dăncilă, la declaraţia comună de presă susţinută alături de prim-ministrul Republicii Polonia, Mateusz Morawiecki.



Ea a adăugat că rezultatele de până acum ale preşedinţiei UE nu ar fi fost posibile fără o bună cooperare cu toate statele membre, respectiv fără o colaborare cu instituţiile europene: Comisia Europeană, Parlamentul European, Secretariatul General al Consiliului UE.



Premierul Viorica Dăncilă a prezentat, totodată, un bilanţ de etapă al Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, evidenţiind finalizarea negocierilor într-un număr de 90 de dosare legislative, unele dintre acestea fiind foarte complexe: Directiva Gazelor Naturale, Directiva privind drepturile de autor pe piaţa unică, Regulamentul privind înfiinţarea autorităţii europene pentru muncă, Pachetul consumatori, Pachetul legislativ privind interoperabilitatea sistemelor informatice ale UE, Regulamentul privind extinderea mandatului Agenţiei Europene pentru Paza Frontierelor şi Garda de Coastă, Pachetul bancar, Pachetul legislativ privind Uniunea Pieţelor de Capital sau modificările aduse Regulamentului privind statutul şi finanţarea partidelor şi fundaţiilor politice europene.



"Eforturile noastre, în calitate de Preşedinţie a Consiliului UE, s-au concretizat în rezultate substanţiale în negocierile privind dosarele legislative active. Am reuşit finalizarea negocierilor într-un număr de 90 de dosare legislative. Măsurile adoptate în domeniul consolidării pieţei interne şi al îmbunătăţirii accesului la piaţa muncii (...) sunt rezultate substanţiale în avansarea agendei europene care generează efecte directe şi complete pentru cetăţenii europeni", a susţinut Dăncilă.



Cât priveşte viitorul cadru financiar multianual, premierul român a spus că România a susţinut un ritm intens al negocierilor pe baza unui plan de lucru "intens şi realist" în acelaşi timp.



"UE are nevoie, în acest moment de răscruce sub aspect politic, de un buget în egală măsură echilibrat şi solid, care să promoveze în continuare convergenţa şi unitatea de acţiune şi care să corespundă noilor provocări şi obiective la nivelul UE (...). Eforturile noastre vor fi continuate şi în perioada rămasă până la finalul mandatului, dat fiind faptul că vorbim despre un dosar cu o sensibilitate politică majoră, cadrul financiar nu este doar rezultatul unor cifre, ci expresia direcţiei în care vedem dezvoltarea UE în viitor", a conchis Dăncilă.



Totodată, prim-ministrul român a evidenţiat efectele benefice ale extinderii Uniunii Europene şi a arătat că aceasta rămâne cea mai bună modalitate de a demonstra puterea transformatoare a UE. În context, a reafirmat sprijinul României pentru statele candidate şi aspiranţii la aderare din Balcanii de Vest, promovând principiul extinderii în baza propriilor merite.