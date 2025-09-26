Următorul pachet de sancţiuni pentru Moscova loveşte în diplomaţii ruşi din interiorul UE. Ce vor fi obligaţi să raporteze

Uniunea Europeană a propus introducerea unor verificări mai stricte asupra diplomaților ruși de pe continent, în timp ce blocul comunitar lucrează la o nouă rundă de sancțiuni pentru a face presiuni asupra Moscovei să pună capăt războiului împotriva Ucrainei, informează Bloomberg.

Dacă va fi adoptată, măsura ar introduce o obligație de notificare pentru diplomații ruși cu sediul în Europa dacă aceștia călătoresc în interiorul UE, au dezvăluit surse pentru publicaţia amintită.

Al 19-lea pachet de sancțiuni pentru Rusia

Comisia Europeană a propus al 19-lea pachet de sancțiuni pentru Rusia, doar că sancțiunile respective trebuie discutate și aprobate de toate statele membre, iar Slovacia și Ungaria sunt recunoscute pentru faptul că au blocat sau au tergiversat anumite măsuri punitive care au vizat Moscova.

Mai mult decât atât, baza juridică a unor măsuri individuale din pachet, precum împrumuturile pentru reparații, nu a fost clarificată. Și la acest capitol se impune unanimitate , însă acest lucru urmează să fie confirmat în timp util, notează publicația britanică The Guardian.

Încă de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Occidentul a impus Moscovei sancțiuni economice menite să-i blocheze profiturile obținute din vânzările de petrol. Însă, odată cu anunțarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni europene, Rusia a găsit rapid o modalitate de a ocoli restricțiile și de a obține în continuare câștiguri. Se estimează că 17% din totalul navelor active din această clasă sunt folosite pentru transportul petrolului rusesc.

Așadar, Moscova a găsit o altă soluție de a face bani, prin construirea unei „flote din umbră” de nave vechi și greu de urmărit, care ocolesc restricțiile, alimentează războiul din Ucraina și deschid drumul unei economii maritime paralele, cu riscuri majore de mediu și securitate, scrie The New York Times.