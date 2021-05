Urși polari înfometați în Siberia, filmați în timp ce aleargă agățați de o mașină de gunoi

Aceștia au urmărit mașina în alergare câteva sute de metri. La un moment dat, unul dintre ei poate fi văzut cum se ridică pe două picioare și se prinde de mașina de gunoi înainte ca aceasta să prindă viteză.

Imaginile au fost publicate de The Siberian Times pe Facebook și au fost surprinse în urmă cu mai multe luni de expertul în urși polari Viktor Nikiforov în zona Novaya Zemlya.

Somehow food waste disposal has to be rearranged to stop teaching polar bears - and other animals - seek forage near humans. Video from the Novaya Zemlya was shot several months ago, and was shared by polar bear expert Viktor Nikiforov pic.twitter.com/BA6Srh7teZ