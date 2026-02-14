Ursula von der Leyen: “E timpul să luăm în serios clauza de apărare reciprocă a UE”

Ursula von der Leyen: „Cred că a venit momentul să dăm viață clauzei de apărare reciprocă a Europei". Foto: Profimedia Images

În discursul său adresat sâmbătă la Conferința de Securitate de la München, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut că Europa „nu are de ales” decât să devină independentă, invocând creșterea bruscă a cheltuielilor pentru apărare ale Europei în ultimii ani. Ea a spus că UE ar trebui să "dea viaţă” clauzei de apărare reciprocă înscrisă în tratatul fondator, potrivit Euractiv.

„Cred că a venit momentul să dăm viață clauzei de apărare reciprocă a Europei. Apărarea reciprocă nu este opțională pentru UE. Este o obligație”, a spus ea.

Clauza de apărare reciprocă a Uniunii Europene, articolul 42.7 din tratatul european, lasă la latitudinea capitalelor naționale decizia cu privire la asistența pe care o oferă fiecare țară a UE. Cu toate acestea, unii politicieni ai UE au insistat recent pentru a defini mai precis ce ar însemna clauza de apărare a Europei dacă ar fi declanșată.

Președinta Comisiei a subliniat, de asemenea, cât de mult s-a schimbat politica de securitate a Europei în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

„Cifrele spun propria lor poveste. Cheltuielile pentru apărare în 2025 în Europa au crescut cu aproape 80% față de perioada de dinainte de războiul din Ucraina. UE mobilizează până la 800 de miliarde de euro”, a spus ea. „De la apărarea aeriană și antirachetă, la drone și mobilitate militară. Am rămas neobosit și creativ în modul în care ne menținem sprijinul pentru Ucraina.”

Însă, pentru a avea o Europă mai puternică, președinta Comisiei a menționat că Uniunea Europeană trebuie să continue să colaboreze cu parteneri puternici, inclusiv Regatul Unit, Norvegia, Islanda și Canada. SUA au lipsit în mod evident de pe această listă.

„În această perioadă extrem de volatilă, Europa și, în special, Regatul Unit ar trebui să se apropie mai mult”, a declarat von der Leyen cu puțin timp înainte ca prim-ministrul britanic Keir Starmer să urce pe scenă.

Comentariile au venit la scurt timp după un discurs separat al secretarului de stat american Marco Rubio, care a susținut că continentul „trebuie să intensifice” și să își asume responsabilitatea.

Von der Leyen a recunoscut că a fost nevoie de o terapie de șoc pentru ca Europa să ajungă la o concluzie similară pe cont propriu.