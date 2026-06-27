Val de căldură extremă în Europa: Danemarca a înregistrat cea mai ridicată temperatură măsurată vreodată în ţară

1 minut de citit Publicat la 16:46 27 Iun 2026 Modificat la 16:46 27 Iun 2026

Europa se confruntă din nou cu efectele unui puternic dom de căldură / Foto: Getty Images

Institutul Meteorologic Danez a anunţat sâmbătă cea mai ridicată temperatură de la începutul înregistrărilor meteorologice în această ţară: 36,6 grade Celsius, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Cu 36,6 grade Celsius, la nord de Odense, am avut cea mai caldă zi măsurată vreodată de la începutul înregistrărilor, în 1874", a declarat serviciul meteorologic pe reţeaua socială X.

Europa se confruntă din nou cu efectele unui puternic dom de căldură, la doar câteva săptămâni după primul episod major de caniculă din acest an, de la finalul lunii mai.

Serviciile meteorologice din mai multe țări au emis avertizări pentru temperaturi extreme. În unele regiuni din Germania și Elveția au fost emise coduri roșii de caniculă, în timp ce Franța, Elveția, Cehia, Slovacia și Austria se află sub avertizări de nivel portocaliu. Specialiștii estimează că în zilele următoare avertizările ar putea fi extinse și actualizate.

Valurile de căldură apar tot mai devreme în calendar, un fenomen asociat schimbărilor climatice. În urmă cu doar 25 de ani, un episod de caniculă în luna iunie, precum cel actual sau cel de anul trecut, era considerat rar.

Potrivit datelor Aemet, între 1975 și 2000 au fost înregistrate doar două valuri de căldură în iunie în Spania continentală. Între 2000 și 2025, numărul acestora a crescut la zece.

Valurile de căldură reprezintă însă doar partea cea mai vizibilă a problemei. În spatele lor se află o planetă aflată într-un proces continuu de încălzire. Carlo Buontempo, directorul Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice, rezumă situația astfel:

„Cei mai călduroși 11 ani înregistrați la nivel global au fost ultimii 11 ani. Aceasta nu este o simplă anomalie statistică.” Potrivit specialistului, tendința confirmă impactul încălzirii globale provocate de activitatea umană.

Și România se confruntă cu caniculă. Meteorologii au emis, sâmbătă, o avertizare Cod roşu de caniculă, ce vizează, duminică şi luni, un număr de 16 judeţe, precum şi alerte de Cod galben şi portocaliu, valabile în trei sferturi din ţară.

România intră în cele mai grele zile ale valului de caniculă, cu temperaturi care pot depăși 40 de grade la umbră în vestul țării și în Câmpia Română.