Venezuela închide ambasada din Oslo după ce lidera opoziţiei, María Corina Machado, a câştigat Nobelul pentru Pace

María Corina Machado. Foto: Getty Images

Venezuela a anunțat luni că își va închide ambasada din Oslo, la câteva zile după ce lidera opoziției, María Corina Machado, a câştigat Premiul Nobel pentru Pace. Într-un comunicat, guvernul venezuelean nu a comentat premiul acordat lui Machado, menționând că închiderea face parte dintr-o restructurare a serviciului său extern, scrie BBC News.

Ministerul norvegian de Externe a confirmat că regimul de la Caracas și-a închis ambasada din Oslo, fără a oferi un motiv. Comitetul Nobel de la Oslo i-a acordat premiul vineri, în semn de recunoaștere a ceea ce a numit "munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului Venezuelei", în timp ce liderul venezuelean Nicolás Maduro a numit-o pe laureata în vârstă de 58 de ani "vrăjitoare diabolică".

Ministerul norvegian de Externe a numit decizia "regretabilă".

"În ciuda diferențelor noastre de opinie cu privire la mai multe aspecte, Norvegia dorește să mențină dialogul deschis cu Venezuela și va continua să lucreze în această direcție", a declarat o purtătoare de cuvânt a ministerului.

Ea a adăugat că Premiul Nobel "este independent de guvernul norvegian".

Machado face campanie de ani de zile împotriva lui Maduro, a cărui domnie de 12 ani este considerată de multe națiuni ca fiind ilegitimă. Ea a fost obligată să trăiască ascunsă o mare parte din ultimul an.

În omagiul acordat realizării sale, președintele Comitetului Nobel, Jørgen Watne Frydnes, a numit-o pe Machado "o figură cheie, unificatoare, într-o opoziție politică care a fost cândva profund divizată... într-un stat autoritar brutal care acum suferă o criză umanitară și economică".

Machado a declarat pentru BBC Mundo că premiul ei a fost "ca o injecție" pentru mișcarea sa politică.

"Insuflă energie, speranță și putere poporului venezuelean, pentru că ne dăm seama că nu suntem singuri", a spus ea.

Caracas și-a închis, de asemenea, ambasada din Australia, deschizând noi posturi în Zimbabwe și Burkina Faso, pe care le-a numit "parteneri strategici în lupta împotriva presiunilor hegemonice".

Închiderea ambasadelor Venezuelei în două țări aliate apropiate ale SUA vine după săptămâni de tensiuni sporite între Caracas și Washington.

Armata americană a distrus cel puțin patru ambarcațiuni despre care susține că transportau narcotice din Venezuela în SUA, ucigând cel puțin 21 de persoane aflate la bord, într-un context pe care administrația Trump îl numește un "război împotriva drogurilor".

Atacurile au fost condamnate în țări precum Venezuela și Columbia, unii avocați internaționali descriind intervențiile ca fiind o încălcare a dreptului internațional.

Ultima dată când Norvegia a suferit o lovitură diplomatică din cauza Premiului Nobel pentru Pace a fost în 2010, când acesta a fost acordat disidentului politic Liu Xiaobo. Beijingul a suspendat comerțul și alte relații, iar legăturile cu Oslo au fost normalizate abia șase ani mai târziu.