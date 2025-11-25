Viktor Orban este interesat de gazele din Neptun Deep. Ministru ungar: "Dacă vă mai rămâne să dați la export". Ce spune despre Lukoil

2 minute de citit Publicat la 20:48 25 Noi 2025 Modificat la 20:57 25 Noi 2025

Platformă Neptun Deep în Marea Neagră. Sursa foto: OMV Petrom

Ungaria este interesată de importul de gaze din zăcământul Neptun Deep, aflat în Marea Neagră, a declarat marţi ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, citat de Agerpres.

Szijjarto a participat marţi, la Bucureşti, la Ediţia a 7-a a evenimentului "Romanian International Energy Conference (RIEC) 2025", organizat de Federaţia Patronală a Energiei.

"Este decizia voastră naţională care va fi structura consumului intern şi a exporturilor de gaze care vor fi exploatate din Neptun Deep.

Odată ce România decide dacă există gaz din Neptun Deep care urmează să fie exportat, cu siguranţă suntem interesaţi să îl importăm în Ungaria, în cazul în care poate fi încheiat un acord comercial bun între compania energetică maghiară MVM şi OMV Petrom.

Ideea este că suntem interesaţi de diversificare, suntem interesaţi să adăugăm România la sursele de aprovizionare cu gaze ale Ungariei”, a precizat oficialul de la Budapesta.

El a fost întrebat despre posibilitatea ca firma privată MOL să achiziţioneze activele internaţionale ale Lukoil.

Ministru ungar: MOL va continua să cumpere petrol de la Lukoil, în baza derogării SUA

"Ce pot să vă spun este că MOL cumpără petrol de la Lukoil şi va continua să facă acest lucru, pentru că am obţinut o derogare din partea Statelor Unite în legătură cu sancţiunile lor asupra livrărilor de petrol (rusești).

Aşadar, considerăm Rusia un partener de încredere pentru noi atunci când vine vorba de aprovizionarea energetică a Ungariei.

Am experienţă în ceea ce priveşte cooperarea cu Rusia în domeniul energiei. Până acum au fost de încredere. Toate alternativele sunt mai puţin de încredere sau mai scumpe.

Deci, nu-mi puteţi oferi un motiv pentru a schimba o sursă ieftină şi de încredere cu una mai scumpă şi de mai mică încredere”, a răspuns ministrul.

Ce spune Peter Szijjarto despre posibilitate ca MOL să achiziționeze participația Lukoil la zăcământul Trident

El a fost chestionat, de asemenea, în legătură cu perspectiva ca Ungaria să achiziţioneze participaţia Lukoil la zăcământul Trident din Marea Neagră.

"După cum v-am spus, MOL, care este o companie maghiară cu capital privat, desfăşoară negocieri internaţionale pe baze comerciale, fie cu Lukoil, fie cu oricine altcineva.

Dacă au şansa de a face tranzacţii, de a încheia acorduri pe piaţa internaţională de energie, care sunt accesibile şi profitabile pentru ei, sunt sigur că vor negocia în favoarea lor. Sperăm că vor avea succes în toate negocierile care le aduc profit. Cu cât sunt mai profitabile companiile ungare, cu atât mai bine pentru economia ungară", a fost răspunsul lui Szijjarto.

Perimetrul Trident este deţinut în proporţie de 87,8% de Lukoil şi restul de Romgaz, companie controlată de statul român.

Estimările preliminare – încă neconfirmate de foraje – indicau că aici ar fi rezerve potenţiale de gaze de aproximativ 30 de miliarde de metri cubi.

