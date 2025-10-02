Viktor Orban, sfidător la summitul de la Copenhaga: „Bruxelezii vor să meargă la război. Europa trebuie să negocieze pacea”

Viktor Orban susține că liderii europeni își doresc să meargă la război, iar la summitul de la Copenhaga sunt discutate deschis propuneri pro-război. În două postări sfidătoare pe platforma X, premierul ungar a scris că Ungaria se va opune „bruxelezilor” și a afirmat că Europa trebuie să negocieze pacea și să renunțe la strategia de a epuiza Rusia printr-un „război nesfârșit”. Viktor Orban și-a prezentat și propria strategie pentru securitatea Europei: un acord cu Federația Rusă prin care să fie restabilită balanța puterii.

Cu doar câteva minute înainte de a începe summitul Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga, Viktor Orban scris pe X că „bruxelezii vor să meargă la război”

„Copenhaga, ziua a doua. Situația este gravă. Pe masă se află propuneri care susțin în mod deschis războiul. Vor să acorde fonduri UE Ucrainei. Încearcă să accelereze aderarea Ucrainei cu tot felul de trucuri juridice. Vor să finanțeze livrările de arme. Toate aceste propuneri arată clar că bruxellezii vor să intre în război.

Voi susține cu fermitate poziția Ungariei, dar acest summit dovedește, de asemenea, că în lunile următoare amenințarea războiului va fi prezentă. Vom avea nevoie de sprijinul întregii noastre comunități politice și al tuturor maghiarilor care doresc pacea”, a scris Orban pe platforma X.

Ulterior, în timpul summitului la care liderii europeni denunțau agresiunea Rusiei și pledau pentru înarmarea cât mai rapidă a Europei pentru a face față amenințărilor Moscovei, Viktor Orban a revenit cu o nouă postare pe X.

Orban vrea un acord cu Rusia pentru securitatea Europei

Premierul ungar a acuzat de această dată Bruxelles-ul că a ales o strategie de a „epuiza Rusia printr-un război nesfârșit”, acuzând distrugerea economiei europene.

„Bruxelles a ales o strategie de a epuiza Rusia printr-un război nesfârșit. Asta înseamnă a pompa miliarde în Ucraina, a sacrifica economia Europei și a trimite sute de mii de oameni să moară pe front. Ungaria respinge acest lucru. Europa trebuie să negocieze pentru pace, nu să întrețină un război fără sfârșit”, a scris el.

Brussels has chosen a strategy of wearing Russia down through endless war. This means pouring billions into Ukraine, sacrificing Europe’s economy, and sending hundreds of thousands to die at the front.



Postarea este însoțită de un clip cu un fragment dintr-un interviu acordat de premierul ungar, în care acesta afirmă că strategia Ungariei este diferită de cea a Uniunii Europene și că este de părere că majoritatea europenilor sunt de acord cu el.

Viktor Orban a spus că în loc să spere la o victorie a ucrainenilor pe front, Uniunea Europeană ar trebui să facă un pas în spate, să trimită o delegație la Moscova care să propună negocieri UE-Rusia în care „războiul din Ucraina va juca un rol important, dar nu va fi cea mai importantă parte” a discuțiilor.

Premierul ungar spune în acest interviu că trăim sub amenințarea unui nou război mondial, dar afirmă că securitatea Europei trebuie negociată cu Rusia.

„Ar trebui să negociem un acord pe termen lung cu Rusia privind un nou sistem de securitate europeană. Suntem în pericol, trăim practic sub amenințarea unui nou război mondial. Nu este un lucru bun pentru nimeni, hai să încheiem asta printr-un acord în care să creăm o balanță a puterii și să restaurăm pacea în Europa”, a conchis el.

Confruntare Merz-Orban la Copenhaga

În discursurile lor, premierul Poloniei Donald Tusk și premierul Danemarcei Mette Frederiksen l-au criticat fără să-l numească pe Viktor Orban pentru luările sale de poziție anti-Ucraina. În schimb, Volodimir Zelenski l-a atacat direct și i-a reproșat relația apropiată față de Rusia.

De asemenea, potrivit Bloomberg, în timpul reuniunii din capitala Danemarcei, cancelarul Germaniei l-a acuzat pe prim-ministrul Ungariei că a perturbat discuțiile despre nevoile de securitate ale blocului european.

Confruntarea a avut loc în timpul unei discuții despre modul în care UE se poate apăra mai bine împotriva amenințărilor rusești și poate sprijini Ucraina, potrivit unor persoane familiarizate cu schimbul de replici, care au vorbit sub condiția anonimatului.

Cearta este cel mai recent semn al frustrării UE față de Orban, care și-a exercitat dreptul de veto pentru a bloca sancțiunile împotriva Rusiei și se opune aderării Ucrainei la UE. Totodată, vine într-un moment în care UE se străduiește să adopte o poziţie comună în jurul planurilor de reconstruire a apărării sale, pe fondul unei serii de încălcări ale spațiului aerian rus în ultimele luni.