Violențe la Paris după atentatul soldat cu trei morți | Protestatarii au atacat dispozitivul care îl proteja pe ministrul de Interne

Incidentele au izbucnit când mulțimea a atacat dispozitivul forțelor de ordine care îl proteja pe ministrul de interne Gerald Darmanin, venit la fața locului.

Polițiștii au lansat grenade lacrimogene asupra manifestanților, care au aruncat cu obiecte spre oamenii legii, au incendiat pubele și au ridicat baricade pe stradă.

Atacul de la Centrul Cultural kurd din Paris a avut loc la ora locală 11.

Un bărbat a fost arestat după ce a împușcat mortal trei persoane și a rănit grav alte trei.

Suspectul este un bărbat de 69 de ani.

Angry Kurds clash with police in Paris after a suspected far right gunman killed four at a Kurdish cultural centre. pic.twitter.com/70JRm2aIYr