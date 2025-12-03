Visul febril al lui Putin: Cum a ajuns America să-l roage să facă pace. Kremlinul savurează spectacolul geopolitic neașteptat

Putin i-a trimis la plimbare pe emisarii lui Trump. Foto: Getty Images

Vladimir Putin nu vrea un acord, iar postura de a fi rugat să accepte unul pare să-i facă plăcere. Cinci ore de discuții între emisarul președintelui american Donald Trump și ginerele acestuia cu liderul de la Kremlin au produs foarte puține rezultate vizibile. Merită, însă, să privim războiul și lumea prin ochii lui Putin.

Este un război pe care el l-a început, convins că în câteva zile va readuce Rusia în prim-plan ca forță militară dominantă în Europa, capabilă de acțiuni decisive după retragerea stânjenitoare a SUA din Afganistan. Speranța unei victorii rapide s-a transformat într-un război de uzură murdar, iar pentru o perioadă Rusia a fost aproape de o înfrângere strategică, pe măsură ce ajutorul american și NATO a permis Ucrainei să obțină victorii de neimaginat cu un an înainte, arată o analiză a CNN.

Momentul pe care Putin l-a așteptat toată viața: SUA se roagă de el

Apoi a venit „cadoul” celui de-al doilea mandat al lui Trump, cu simpatia lui vagă (unii ar spune admirație) față de Putin și dorința de a încheia pacea aproape cu orice preț. Putin nu are alegeri de câștigat; singura limită a mandatului său este durata propriei vieți.

Când îl aude pe Trump spunând că Ucraina „nu este războiul lui”, că nu vrea să „arunce bani” acolo și că vrea doar ca totul să se termine, Putin aude slăbiciune și lipsă de interes din partea celei mai puternice armate din lume. Este o oportunitate pe care fostul spion KGB probabil nu și-a imaginat-o vreodată: America rugând Rusia să facă pace. Și, cu cât procesul durează mai mult, cu atât rezultatul probabil va favoriza Moscova.

Marți, consilierul lui Putin, Yuri Ușakov, a vorbit după discuții despre un plan în 27 de puncte și încă patru documente. Detaliile par menite să-l irite pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care vorbise despre un plan în 20 de puncte și spera, fără îndoială, că echipa lui are acces la conținutul celorlalte documente.

Finalul acestei runde diplomatice se desfășoară în tăcere, iar Zelenski nu are motive de bucurie. Echipa lui îi va informa pe europeni, apoi se vor întâlni din nou cu americanii, iar președintele ucrainean se întoarce la Kiev. Termenul-limită impus de Trump - până la Ziua Recunoștinței - s-a dus, iar în față se întinde un deșert neprietenos.

Ucraina a îndurat aproape patru ani de invazie rusă și, în ultimele 11 luni, și-a legat mare parte din viitor de capriciile lui Trump pe rețeaua sa socială. Impactul acestei impredictibilități este adesea trecut cu vederea: Trump alternează între a impune unele dintre cele mai dure sancțiuni Rusiei și a lua în calcul trimiterea de rachete Tomahawk, pentru ca în secunda următoare să repete mesaje pro-ruse și să pună presiune pe europeni și pe Zelenski.

Lovitura asupra moralului ucrainean este uriașă

Când acest episod va fi analizat, accentul va cădea probabil pe rezistența remarcabilă a Ucrainei în fața unui adversar mult mai mare -urmată însă de modul în care sacrificiul ei a fost subminat de o Casă Albă preocupată de momente televizate menite să flateze sau să preseze, după caz, liderii din jurul lui Trump.

Trump are dreptate să își dorească sfârșitul cât mai rapid al războiului. Dar această dorință pleacă de la o neînțelegere gravă a lui Putin și a obiectivelor sale. Putin este pragmatic, se adaptează oportunităților și eșecurilor, dar păstrează un vis strategic mai amplu: resetarea echilibrului de putere global și demontarea hegemoniei americane.

Putin nu este atotputernic; și-a evaluat prost propriii oameni - așa cum s-a văzut în revolta eșuată Wagner din 2023 - iar Rusia se confruntă cu presiuni evidente asupra bugetului și resurselor umane. Dar Putin nu trebuie să se teamă de investigații anticorupție, alegeri intermediare sau de un succesor pregătit să-i ia locul. A transformat industria rusă într-o mașinărie de război, iar la un moment dat va avea nevoie și de un plan serios de demobilizare pentru o țară tot mai slăbită și suprasolicitată. În multe privințe, continuarea războiului este cea mai bună șansă a lui la supraviețuire politică.

Ce rămâne, atunci, din procesul de pace propus de Trump?

Ușakov a spus că unele elemente din propunere sunt acceptabile, altele au fost criticate dur. Există indicii că Zelenski a luat în calcul, în privat, ideea unor schimburi teritoriale înainte de întâlnirea de la Kremlin - o relaxare a uneia dintre liniile roșii ale războiului. Dar natura exactă a eventualelor concesii ale Kievului este strict păzită, tocmai pentru a nu-l obliga pe Zelenski la un punct de plecare rigid în negocierile viitoare. Oricâte „bonusuri” ar fi pus Witkoff pe masă, Putin a respins oferta.

Aceasta este dinamica următoarelor luni, iar poziția Rusiei nu este greu de înțeles. Putin câștigă militar - încet, dar vizibil - și vede o Ucraină slăbită, cu probleme de personal și finanțare, prinsă în crize politice interne care tot reapar. Zelenski este împovărat acasă, într-o țară cu pene de curent, pierderi pe front, moral tot mai afectat, presiune diplomatică și ajutor care se împuținează. Totul îi face pe mulți să se întrebe cum se poate încheia această poveste fără o victorie tot mai mare a Rusiei.

Trump vrea pace cu orice preț și, în ultimele luni, a arătat că lui îi vine natural să-și preseze aliații să facă concesii. Are logică pentru un om de afaceri obișnuit să stoarcă subcontractori pentru a închide o tranzacție. Dar Putin nu vrea să cumpere un hotel. Trump încearcă, mai degrabă, să convingă un ocupant înarmat să părăsească o clădire pe care chiar el a incendiat-o, doar pentru a arăta cine domină cartierul. Nu este genul de „negociere” cu care Trump este obișnuit.

Pentru Putin, lupta și victoria lentă sunt esența jocului, iar el vede și mai mult în față. La asta se adaugă spectacolul savuros al Americii - odinioară principalul sprijin al Ucrainei - cerându-i acum Rusiei o înțelegere, trimițându-i pe ginerele președintelui și pe emisarul său. Progresele militare ale Moscovei sunt lente, dureroase și costisitoare. Dar spectacolul geopolitic care se desfășoară pare tot mai mult un vis febril al lui Putin, ceea ce face ca o pace reală și durabilă să fie, în acest moment, extrem de îndepărtată.