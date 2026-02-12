Vizită istorică la Caracas. Americanii au mers pentru prima dată oficial în Venezuela după răpirea lui Nicolas Maduro

Foto: Profimedia Images

Venezuela şi SUA au anunţat, miercuri, un parteneriat energetic pe termen lung, convenit între preşedinta interimară a ţării sud-americane, Delcy Rodriguez, şi secretarul american pentru energie, Chris Wright, în timpul vizitei istorice a unui oficial de rang înalt al Casei Albe la Caracas, pentru prima oară de la capturarea lui Nicolas Maduro, informează EFE, citată de Agerpres.

Delcy Rodriguez i-a primit la palatul prezidențial din Caracas pe Wright și pe echipa sa, o vizită istorică în contextul relațiilor tensionate pe care Venezuela și SUA le-au avut în ultimele decenii. Rodriguez a avut și o discuție privată cu americanii.

Guvernul venezuelean a anunțat și semnarea unui parteneriat bilateral cu Statele Unite în domeniul energiei.

„O relație fără sincope”

Rodriguez a anunţat „stabilirea unui parteneriat productiv pe termen lung care va permite o agendă energetică productivă, eficientă, benefică pentru ambele ţări şi complementară”. Ea a spus și că vrea o relație cu SUA care să decurgă „lin şi fără sincope”.

În timpul întâlnirii, ea a declarat că au fost discutate şi proiecte în domeniul petrolului, gazelor, mineritului şi energiei electrice şi a menţionat că delegaţia care îl însoţeşte pe Wright s-a întâlnit cu o echipă venezueleană pentru „a face progrese cât mai repede posibil”.

În fapt, după aceste declaraţii, Rodriguez, care a rămas la faţa locului câteva minute şi a răspuns la câteva întrebări punctuale din partea jurnaliştilor, a spus că guvernul pe care îl conduce are deja „proiectele definite” în sectorul energiei electrice, despre care anticipează că vor fi finalizate „foarte curând”.

Venezuela şi SUA au o relaţie în domeniul energiei de un secol şi jumătate, deşi cu „suişuri şi coborâşuri” în relaţiile lor politice, a amintit Rodriguez, care a adăugat că este încrezătoare că disputele vor fi depăşite prin intermediul diplomaţiei.

Întrebată dacă va călători în SUA, Rodriguez a răspuns că o va face „la un moment dat” dar că mai are „mult de lucru” în Venezuela.

„Eliberarea” economiei

Wright a declarat că administraţia Trump pledează pentru „eliberarea” cetăţenilor şi a economiei Venezuelei.

Potrivit oficialului american, Casa Albă a lucrat şapte zile din şapte pentru a emite licenţe care permit companiilor să investească în Venezuela, să creeze noi locuri de muncă, să crească producţia de petrol şi veniturile din exporturi.

De asemenea, el a recunoscut că sancţiunile au fost „o constrângere” pentru țara sud-americană.

Wright a susţinut în continuare că, dacă americanii şi venezuelenii lucrează împreună, producţia de petrol, gaze naturale şi electricitate poate fi crescută „semnificativ” în acest an, fără a specifica cifre.

Dar cel mai important, a afirmat el, este „creşterea oportunităţilor de angajare, a salariilor şi a calităţii vieţii pentru toţi venezuelenii”.

Angajamentul SUA

Potrivit secretarului american pentru energie, Trump este „foarte interesat” să transforme relația bilaterală cu Venezuela.

El a menţionat că, în timpul întâlnirii cu Rodriguez, au vorbit „foarte deschis despre oportunităţile uriaşe care se află înainte şi despre unele dintre problemele şi provocările”, despre care este încrezător că vor fi rezolvate.

Vizita lui Wright este, de asemenea, prima a unui oficial american de rang înalt de la atacul militar din 3 ianuarie, în timpul căruia Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost capturaţi, şi pe fondul deciziilor ambelor ţări de a facilita investiţiile în petrol.

Înainte de vizită, Departamentul Trezoreriei SUA a relaxat restricţiile impuse companiilor americane care operează pe piaţa petrolieră din Venezuela, deşi în condiţii stricte de control şi raportare.

Pe 29 ianuarie, Adunarea Naţională a Venezuelei, controlată de mişcarea chavistă, a aprobat o reformă a Legii Organice privind Hidrocarburile, care deschide sectorul petrolier investiţiilor private şi străine.

Pe lângă întâlnirea cu Rodriguez, secretarul american urma să viziteze, joi, instalaţiile aparţinând societăţilor mixte Petroindependencia şi Petropiar, unde operează compania petrolieră americană Chevron.