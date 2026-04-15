Vladimir Putin i-a certat pe înalții săi oficiali pentru starea economiei și le-a cerut să vină cu soluții

Vladimir Putin i-a certat, miercuri, pe înalții oficiali responsabili de finanțele țării, după ce economia s-a contractat cu 1,8% în primele două luni ale anului, și le-a cerut să propună noi măsuri pentru stimularea creșterii economice. De asemenea, liderul de la Kremlin le-a spus că așteaptă explicații detaliate privind motivele pentru care indicatorii macroeconomici sunt sub așteptări.

La ședința cu Putin au participat consilierul Maksim Oreşkin, guvernatoarea băncii centrale Elvira Nabiullina şi ministrul de finanţe Anton Siluanov. Acestora, liderul rus le-a spus că nu este suficient să explice contracţia doar prin factori calendaristici.

„Sper să aud astăzi rapoarte detaliate privind starea actuală a economiei şi motivul pentru care indicatorii macroeconomici sunt încă sub aşteptări”, a spus Putin, subliniind că aceştia nu ating nici măcar previziunile oficialilor.

Vladimir Putin le-a mai spus oficialilor că aşteaptă propuneri pentru „măsuri suplimentare menite să revigoreze creşterea economică”, care ar promova iniţiativele de afaceri şi ar redirecţiona forţa de muncă calificată către sectoare cu un potenţial de creştere mai mare.

Putin a spus că guvernul a pregătit, de asemenea, un set de măsuri pentru a reduce dependenţa bugetului de stat de veniturile provenite de pe pieţele globale volatile de mărfuri, dar nu a oferit detalii.

Creşterea economică a Rusiei a încetinit la aproximativ 1% în 2025, în scădere de la 4,9% în 2024, din cauza politicii monetare restrictive a băncii centrale şi a sancţiunilor occidentale care vizează veniturile ţării din vânzările de petrol.

Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi-a majorat prognoza privind creşterea produsului intern brut (PIB) al Rusiei în 2026 la 1,1%, de la 0,8% anterior, după ce preţurile petrolului au crescut brusc în martie din cauza crizei din Orientul Mijlociu și SUA au relaxat sancțiunile împotriva petrolului rusesc.

Guvernul prognozează o creştere de 1,3% în acest an, dar ar putea revizui această cifră în jos la sfârşitul lunii, din cauza performanţelor economice slabe de la începutul anului.