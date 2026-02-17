Economia Rusiei a intrat în "zona morții”, susțin experții. Cât mai poate Putin să susțină războiul din Ucraina

Economia Rusiei este blocată în ceea ce ar putea fi descris ca echilibru negativ: se menține unită în timp ce își distruge constant propria capacitate viitoare. Foto: Hepta

La cinci ani de la declanșarea războiului împotriva Ucrainei, economia Rusiei nu se prăbușește, așa cum au sperat mulți în Occident, dar nici nu mai poate reveni la normalitate, arată o analiză The Economist. Susținută artificial de cheltuieli militare masive, economia rusă a intrat într-un “echilibru negativ”, în care supraviețuiește pe termen scurt consumându-și însă resursele pentru viitor, într-un model comparat cu “zona morții” de la mare altitudine.

Deși occidentalii continuă să aștepte ca economia rusă să se prăbușească, acest lucru nu se va întâmpla. Dar nici nu își va mai reveni, susține experta Alexandra Prokopenko.

“A intrat în ceea ce alpiniștii numesc zona morții: altitudinea de peste 8000 de metri la care corpul uman se consumă mai repede decât poate fi reparat.

Situația economică a Rusiei îl determină pe Putin să continue războiul

În mod paradoxal, această situație îl determină pe Vladimir Putin să continue să lupte și să spere că se va schimba cursul războiului: fie coaliția occidentală se va fractura, Ucraina se va epuiza sau prioritățile lui Donald Trump se vor modifica.

Potrivit expertei, în ultimii patru ani, economia rusă s-a bifurcat în două sisteme metabolice distincte. Primul cuprinde industriile militare și adiacente armatei: organele vitale care primesc cele mai multe resurse. Aceste sectoare sunt în creștere, angajează și investesc. Ele au acces prioritar la forță de muncă, capital și importuri.

Al doilea sistem conține restul sectoarelor: întreprinderi private, întreprinderi mici, industrii de consum. Acestea sunt extremitățile lăsate în urmă. Sectorul manufacturier general al Rusiei a crescut cu un procent considerabil de 18,3% în ultimii trei ani. Dar fiecare parte din această creștere - și chiar mai mult - a venit din sectorul militar. Industria manufacturieră legată de apărare s-a extins suficient de mult pentru a da un impuls de 20% cifrelor principale, ceea ce înseamnă că industria civilă s-a micșorat în aceeași perioadă.

“Cea mai periculoasă caracteristică a acestei noi structuri este combustibilul pe care îl arde. Economia Rusiei funcționează acum pe ceea ce s-ar putea numi „rentă militară”: transferuri bugetare către întreprinderi de apărare care generează salarii și activitate economică. Funcțional, acest lucru seamănă cu câștigurile neașteptate din petrol din anii 2000. Dar există o diferență critică. Renta petrolieră a venit din afara sistemului; Străinii au plătit pentru un activ comercializabil, iar banii au circulat prin economie cu efecte multiplicatoare reale. Renta militară este o redistribuire internă către active destinate distrugerii. Corpul își metabolizează propriul țesut muscular pentru energie”, a explicat în analiza sa Alexandra Prokopenko.

Probleme sistemice pentru economia rusă

Aceasta nu este o recesiune ciclică pe care politica monetară sau fiscală o poate remedia. O recesiune este ca oboseala: te odihnești și te recuperezi. Situația Rusiei este ca răul de altitudine: cu cât stai mai mult, cu atât devine mai rău, indiferent de odihnă.

Sectorul de apărare al Rusiei reprezintă acum aproximativ 8% din PIB. Demobilizarea fără a intra într-o criză ar necesita îndeplinirea simultană a cinci condiții: garanții de securitate credibile care să satisfacă percepțiile Kremlinului privind amenințările (care, la rândul lor, vor determina măsura în care își reconstruiește capacitățile militare); demobilizare în masă cu programe eficiente de recalificare; cel puțin o ridicare parțială a sancțiunilor pentru accesul la tehnologie; o revoluție în achizițiile publice pentru apărare care să prioritizeze eficiența în detrimentul absorbției bugetului; și un ecosistem sănătos de firme mici și mijlocii capabile să absoarbă resursele realocate și să stimuleze inovația. Probabilitatea ca toate cele cinci să convergă este aproape zero, a mai spus experta.

Între timp, oxigenul fiscal se subțiază. Deficitul bugetar s-a mărit rapid la 5,6 trilioane de ruble (100 de miliarde de dolari), sau 2,6% din PIB, pentru 2025 - cel mai mare nivel de la pandemie. Plățile de dobânzi la datoria publică din acest an vor depăși cheltuielile pentru educație și sănătate la un loc.

Prețurile petrolului sporesc presiunea. Țițeiul Ural, principalul produs al Rusiei, se tranzacționează acum la o reducere de 25% până la 30% față de Brent, iar veniturile din export ale Rusiei se îndreaptă spre cel mai scăzut nivel din 2020. Încasările bugetare din petrol și gaze au scăzut la jumătate în ianuarie, față de anul precedent, la puțin sub 400 de miliarde de ruble.

“Dar slăbiciunea prețurilor la energie nu este în primul rând o poveste rusească. Ea reflectă încetinirea deflaționistă a Chinei, stagnarea Europei și războaiele comerciale ale Americii. Aerul rarefiat la altitudine este o condiție globală. Rusia suferă în mod disproporționat, dar la fel și alte state petroliere.

Acest context global creează o structură perversă de stimulente. Teoria economică standard sugerează că deteriorarea condițiilor ar trebui să împingă Kremlinul către negocieri pentru încheierea războiului. Un actor rațional care se confruntă cu costuri tot mai mari caută o ieșire. Dar Vladimir Putin nu își urmărește doar propriul nivel de oxigen. El îi urmărește pe ceilalți care urcă.

Cum profită Putin de problemele structurale ale Europei

Ceea ce vede Putin este acesta: Europa se luptă cu propria criză structurală, fragmentată politic și incapabilă să se pună de acord asupra problemelor strategice - inclusiv Rusia; Ucraina epuizată și dependentă de sprijinul occidental care se clatină cu fiecare ciclu electoral; o economie globală în care mulți sunt fără suflu, anticipând o criză declanșată de datorii mari și transformarea comerțului în armă. Dacă și concurenții tăi slăbesc – și dacă tu crezi că poți tolera durerea mai mult decât ei – calculul se răstoarnă. Presiunea economică care ar trebui să conducă la compromisuri întărește în schimb logica persistenței”.

Rusia poate continua războiul pe termen scurt, dar economia sa nu poate susține indefinit presiunea generată de conflict. Fiecare an suplimentar crește riscul unei crize sistemice – fiscală, instituțională și structurală – ale cărei daune ar putea fi ireparabile, concluzionează Alexandra Prokopenko.

“Probabil că Rusia poate continua să poarte război în viitorul previzibil. Dar niciun alpinist nu poate supraviețui zonei morții la nesfârșit - și nu toți alpiniștii care încearcă coborârea îi supraviețuiesc. Pentru Kremlin, evitarea degradării economice necesită, cel puțin, încheierea războiului. Acest lucru singur nu garantează redresarea. Dar fiecare an suplimentar la această altitudine crește riscul sistemic: de criză fiscală, de colaps instituțional, de daune atât de grave încât nicio politică postbelică nu le poate repara. Întrebarea pe care trebuie să o pună factorii de decizie occidentali este ce fel de Rusie va apărea când coborârea va începe în sfârșit - și dacă cineva are un plan pentru ce va urma”.