Vodafone concediază masiv în Germania. 20% din angajați pleacă acasă: "Departamentul HR va crește utilizarea Inteligenței Artificiale"

<1 minut de citit Publicat la 21:02 09 Noi 2026 Modificat la 21:02 09 Noi 2026

Logo-ul Vodafone. Sursa: Getty Images

Grupul Vodafone a decis să concedieze peste 2.000 de angajații din Germania în cadrul unui program de reducere a costurilor şi restructurare a operațiunilor în această țară, relatează Agerpres, care citează DPA.

Marcel de Groot, şeful diviziei Vodafone din Germania, le-a spus luni angajaților că aproximativ 2.300 locuri de muncă vor fi desființate sau relocate în următorii doi ani, ca parte a reorganizării companiei de telecomunicații.

Vodafone are aproximativ 12.000 de angajați în Germania. În urma noului program, aproape unul din cinci locuri de muncă va fi afectat de reducerea costurilor.

Conform companiei, măsurile sunt adoptate pe fondul necesității de a eficientiza structura și de a reface competitivitatea companiei, după ani de scădere a numărului de consumatori.

Pe lângă economiile de materiale şi costuri operaționale, departamentul de Resurse Umane ar urma să contribuie la reducerea costurilor prin sporirea utilizării inteligenței artificiale.