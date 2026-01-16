WSJ: Ford negociază un parteneriat cu BYD. Ce ar încearca să cumpere producătorul auto american de la chinezi, pentru mașinile sale

Ford ar negocia un parteneriat cu BYD. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Gigantul auto american Ford discută cu producătorul chinez de vehicule electrice (EV) BYD achiziţionarea de baterii pentru unele dintre modelele sale hibride, a anunţat Wall Street Journal (WSJ), citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, informează agenţia de presă turcă Anadolu, citată de Agerpres.

Condiţiile acordului încă sunt discutate de cele două companii, iar Ford ar putea importa baterii de la BYD pentru fabricile sale din afara SUA, susţin sursele. Acestea avertizează că negocierile sunt încă în derulare şi s-ar putea să nu se ajungă la un acord.

Majoritatea bateriilor BYD sunt produse în China

Un eventual parteneriat ar uni Ford cu cel mai mare producător auto din China, ceea ce ar provoca îngrijorări în industria auto americană, pe fondul capacităţii grupului chinez de a produce vehicule la preţuri accesibile cu tehnologie avansată.

Pentru Ford, s-ar rezolva o problemă, deoarece firma are nevoie să se aprovizioneze cu baterii, după ce şi-a redus investiţiile în vehicule electrice şi şi-a extins gama de modele hibride, iar BYD poate produce baterii premium pentru automobile.

Înainte de a deveni unul dintre cei mai mari producători auto din lume, BYD a fost o companie importantă de baterii folosite la maşini hibride. Majoritatea bateriilor sunt acum produse în China, dar producţia este în creştere în regiuni cum ar fi Asia de Sud-Est, Europa şi Brazilia, iar compania extinde capacitatea fabricilor sale din străinătate.

Până în 2030, vehiculele complet electrice, hibride şi hibride plug-in vor fi responsabile pentru aproximativ jumătate din volumele globale de vânzări ale Ford. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, compania va extinde gama de modele hibride şi are nevoie de baterii.

BYD încă nu produce în SUA baterii pentru automobile

La facilitatea sa din California unde produce autobuze, BYD fabrică unele baterii pentru vehicule comerciale, dar încă nu produce în SUA baterii pentru automobile.

Luna trecută, Ford a anunţat că va înregistra deprecieri de active în valoare de 19,5 miliarde de dolari şi va reduce gama de vehicule electrice, cel mai dramatic exemplu de până acum al retragerii industriei de pe acest segment, ca răspuns la politicile administraţiei Trump şi la cererea redusă de EV.

Compania cu sediul în Dearborn, Michigan, a informat că nu va mai produce camioneta electrică F-150 Lightning dar va fabrica o versiune a unui vehicul hibrid numit EREV, care foloseşte un generator alimentat cu gaz pentru reîncărcarea bateriei. De asemenea, Ford renunţă la următoarea generaţie de camioane electrice T3 şi la planificatele vehicule comerciale uşoare electrice.

Concedieri la fabrica Ford de baterii din Kentuky

În schimb, producătorul auto american se va concentra pe modele pe benzină şi pe cele hibride, urmând să facă mii de angajări, chiar dacă în viitorul apropiat va concedia unii angajaţi de la fabrica de baterii din Kentucky.

Compania se aşteaptă ca mixul său global de modele hibride, vehicule electrice cu autonomie sporită şi cele alimentate cu baterii să ajungă la 50% până în 2030, de la 17% în prezent.

Deprecierile de active în valoare de 19,5 miliarde de dolari vor fi incluse în rezultatele raportate în trimestrul patru din 2025, în 2026 şi în 2027. Aproximativ 8,5 miliarde de dolari sunt legate de renunţarea la modelele EV planificate, iar aproximativ şase miliarde de dolari de desfiinţarea societăţii mixte cu producătorul de baterii sud-coreean SK On.

De asemenea, producătorul auto american a revizuit în creştere previziunile pentru 2025, când ar urma să înregistreze un profit ajustat înainte de impozite şi dobânzi de aproximativ şapte miliarde de dolari, faţă de un nivel estimat anterior între şase şi 6,5 miliarde de dolari.

Pentru 2026, Ford intenţionează să folosească o nouă platformă pentru a produce vehicule electrice accesibile, cu preţuri începând de la 30.000 dolari.