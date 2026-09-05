WSJ: Justiția americană a rupt legăturile cu Guvernul Canadei

Sediul Departamentului american de Justiție din Washington, D.C. Foto: Getty Images

Divizia antitrust a Departamentului de Justiţie al SUA a primit instrucţiuni să întrerupă orice colaborare cu guvernul canadian, relatează sâmbătă Agerpres, citând o relatare The Wall Street Journal, WSJ.

Ordinul a venit la începutul acestei săptămâni, iar publicația americană menționează e-mailuri guvernamentale relevante în acest sens. Noile tensiuni între Washington și Ottawa apar pe fondul unei dispute comerciale și politice dintre cele două țări.

Potrivit WSJ, Lynda Marshall, şefa secţiei internaţionale a Diviziei antitrust, a ordonat subordonaților, într-un e-mail trimis miercuri, să oprească orice cooperare privind cazurile investigate şi orice angajament cu autorităţile canadiene privind problemele de politică. Ea nu a oferit un motiv pentru această directivă.

Vineri, şefilor de secţie din cadrul diviziei li s-a cerut, într-un alt e-mail, să furnizeze până la sfârşitul zilei liste care să detalieze domeniile de cooperare cu Canada, se mai spune în relatarea WSJ.

Relațiile SUA - Canada s-au deteriorat de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump

SUA și Canada, aliați apropiaţi timp de decenii, au avut tot mai multe conflicte de când preşedintele Donald Trump s-a întors la Casa Albă la începutul anului 2025 pentru al doilea mandat. Administrația Trump a impus tarife vamale de zeci de miliarde de dolari în comerţul cu produse canadiene. Guvernul canadian a replicat cu măsuri similare.

Într-o reacție către Reuters, Departamentul de Justiție de la Washington a numit "false" informațiile publicate de WSJ. Departamentul spune că "presupusa instrucţiune (de a rupe colaborarea cu autoritățile canadiene, n.r.) nu a fost dată nimănui". Diviziei (antitrust) i s-a cerut să amâne temporar o întâlnire programată privind o investigaţie specifică, până când echipa antitrust a Departamentului de Justiţie va avea mai mult timp să se pregătească", a susținut instituția citată.

În acest nou scandal, Casa Albă a transmis Reuters să se adreseze Departamentului de Justiţie, în timp ce guvernul canadian nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Președintele Donald Trump a sugerat în mod frecvent ca ţara vecină Canada să fie un stat american, iar săptămâna trecută a ordonat redenumirea Lacului Ontario - situat la granița dintre cele două țări - în "Lacul America".