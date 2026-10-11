Zelenski îi răspunde lui Trump. De ce a continuat să atace rafinăriile rusești și care e singura condiție în care ar înceta loviturile

Ucraina este pregătită să oprească atacurile cu rază lungă de acțiune asupra rafinăriilor de petrol rusești, dacă și Rusia încetează atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. FOTO: Getty Images

Ucraina este pregătită să oprească atacurile cu rază lungă de acțiune asupra rafinăriilor de petrol rusești, dacă și Rusia încetează atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie Kyiv Post. Declarația vine în contextul în care președintele american Donald Trump a decis să încheie o înțelegere cu Rusia privind exporturile de motorină după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ignorat de șase ori cererile Washingtonului de a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești, a scris Axios.

Într-o postare pe Facebook, în care a trecut în revistă bombardamentele aeriene rusești din ultima săptămână, Zelenski a afirmat că oprirea atacurilor asupra rețelelor de energie și de utilități poate fi realizată imediat, dar a susținut că Moscova nu dorește o detensionare.

„Este posibil ca atacurile asupra sectorului energetic să înceteze chiar astăzi, dar [președintele rus Vladimir] Putin nu vrea acest lucru. Ucraina va fi pregătită să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești dacă Rusia încetează atacurile asupra infrastructurii noastre energetice. Orice pas de detensionare trebuie să fie reciproc și însoțit de garanții reale.”, a declarat Zelenski.

Zelenski a subliniat că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru războiul din Europa și a precizat că, pe parcursul zilei de duminică, sunt programate discuții diplomatice cu lideri europeni pentru coordonarea unor noi pachete de apărare, în principal sisteme de apărare antiaeriană și muniție pentru aviația de luptă.

Bilanțul săptămânal al atacurilor și creșterea numărului de victime civile

Zelenski a evidențiat amploarea atacurilor rusești din ultimele șapte zile, arătând că forțele ruse au lansat asupra teritoriului ucrainean aproximativ 1.450 de bombe aeriene ghidate (KAB), 75 de rachete de diferite tipuri și peste 1.640 de drone de atac.

Potrivit președintelui, aproximativ 60% dintre dronele folosite în atacurile din această săptămână au fost modele de mare viteză, concepute pentru a pune la încercare sistemele de apărare antiaeriană împotriva țintelor care zboară la joasă altitudine. Atacurile din ultima săptămână au provocat victime și distrugeri în mai multe regiuni.

Zelenski a confirmat că operațiunile de căutare și salvare din orașul Zaporojie, din sud-estul țării, s-au încheiat duminică dimineață, după ce o bombă ghidată rusească a lovit un bloc de locuințe. Bilanțul final a ajuns la 23 de morți, printre care patru copii. În regiunea Harkov, muniția rusească a lovit sâmbătă o unitate medicală, iar atacurile din timpul nopții au vizat infrastructura civilă a orașelor, clădiri de locuințe și rețele regionale de utilități.

Atacurile asupra industriei petroliere și propunerea de armistițiu energetic

Propunerea lui Zelenski privind încetarea reciprocă a atacurilor asupra sectorului energetic vine în contextul intensificării campaniei ucrainene împotriva lanțului logistic al industriei petroliere din Federația Rusă.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, Forțele de Apărare ale Ucrainei au lovit din nou stația de producție și dispecerat Samara (LVDS), de lângă localitatea Prosvet, în regiunea rusă Samara. Acest nod petrolier strategic amestecă diferite fluxuri de petrol pentru a obține țițeiul standardizat de export Urals și furnizează produse petroliere rafinate forțelor armate ruse.

Atacul a urmat unei lovituri de precizie din 7 octombrie, care a distrus patru rezervoare de mare capacitate pentru țiței, de tip RVS-50000, din cadrul aceleiași instalații.

Loviturile asupra rafinăriilor și a nodurilor de trasnport fac parte dintr-o campanie mai amplă, care a vizat și obiective logistice aflate în adâncimea teritoriului rus, inclusiv terminalul petrolier Iug Rusi din Rostov- pe - Don și mai multe centre de date ale unor companii din regiunile Vladimir, Kaluga și Riazan.

Problema atacurilor asupra rafinăriilor a devenit un punct central de tensiune între Kiev și Washington.

Oficialii americani au cerut Ucrainei să oprească unilateral atacurile cu drone asupra capacităților de rafinare ale Rusiei, pentru a reduce presiunea asupra prețurilor internaționale ale carburanților. Solicitarea a coincis cu acordul bilateral controversat dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin, care permite exportul motorinei rusești pe piețele globale.

Oficialii ucraineni au respins în mod constant apelurile la o reținere unilaterală, susținând că distrugerea infrastructurii de rafinare a Rusiei limitează direct aprovizionarea cu combustibil a unităților militare ruse de pe front și reduce veniturile statului care finanțează efortul de război al Moscovei.

Zelenski a reiterat că o suspendare a acestor operațiuni în adâncimea teritoriului rus poate avea loc doar în cadrul unui acord bilateral aplicabil, care să protejeze rețeaua de energie și de încălzire a Ucrainei înaintea sezonului rece.