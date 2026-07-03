F1: Lewis Hamilton va pleca din pole position în cursa de sprint a Marelui Premiu al Marii Britanii

Lewis Hamilton se află pe locul cinci în clasamentul general / Foto: Profimedia Images

Pilotul britanic Lewis Hamilton (Ferrari) va pleca din pole position în cursa de sprint a Marelui Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, după ce a realizat cel mai bun timp al calificărilor, vineri, pe circuitul de la Silverstone, informează DPA, citată de Agerpres.

Hamilton, de şapte ori campion mondial, care a dominat mai devreme singura sesiune de antrenamente libere pentru MP al Marii Britanii, a fost cronometrat în calificările pentru cursa de sprint în 1 min 28 sec 376/1000.

Pilotul în vârstă de 41 de ani l-a devansat cu 11 miimi de secundă pe liderul campionatului, italianul Kimi Antonelli (Mercedes), care are 19 ani. Olandezul Max Verstappen a ocupat locul al treilea, la o diferenţă de 321/1000, la volanul monopostului său Red Bull.

Coechipierul lui Hamilton, monegascul Charles Leclerc, a avut al patrulea timp, iar britanicul George Russell (Mercedes) pe al cincilea, acesta din urmă sperând probabil la un rezultat mai bun după victoria din Marele Premiu al Austriei de weekendul trecut, a doua sa victorie a sezonului.

Sâmbătă sunt programate cursa de sprint şi calificările pentru Marele Premiu de duminică.

Antonelli, câştigător a cinci curse consecutive până când Hamilton a întrerupt seria în Spania, luna trecută, are un avans de 40 de puncte faţă de Russell după opt etape, Hamilton aflându-se pe poziţia a treia, la 46 de puncte.