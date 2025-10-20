F1: Marele Premiu al Statelor Unite va continua pe circuitul de la Austin până în 2034

Circuitul din Texas, apreciat de piloţi, este în calendar din 2012 / FOTO: Getty Images

Marele Premiu al Statelor Unite de pe Circuitul Americilor (COTA) va continua să se desfăşoare la Austin (Texas) cel puţin până în 2034, a anunţat duminică Formula 1, conform AFP, citată de Agerpres.



Circuitul din Texas, apreciat de piloţi, este în calendar din 2012, iar contractul său, care era valabil până în 2026, a fost prelungit cu opt ani, a anunţat F1 într-un comunicat emis cu câteva ore înainte de Marele Premiu din weekend, care a fost câştigat de olandezul Max Verstappen (Red Bull).



Această prelungire pe termen lung a contractului cu COTA confirmă popularitatea crescândă a principalei discipline a motorsportului în Statele Unite, care găzduieşte trei dintre cele 24 de etape ale sezonului: Austin, Miami şi Las Vegas.



Anul acesta, contractul pentru cursa din Florida, apărută în calendar din 2022 şi desfăşurată la începutul lunii mai, a fost prelungit până în 2041, demonstrând că piaţa americană este o prioritate pentru Liberty Media, grupul care deţine Formula 1 din 2017.



Vineri, Apple TV a anunţat achiziţionarea drepturilor de difuzare a F1 în Statele Unite pentru cinci sezoane, începând din 2026. Conform mai multor relatări din presă, Apple a oferit între 140 şi 150 de milioane de dolari pe an pentru aceste drepturi, cifre mult peste cele 85 de milioane de dolari plătite anual de ESPN până în prezent.



„Acest parteneriat continuă relaţia în creştere a Apple cu Formula 1, în urma succesului global al filmului 'F1'”, au declarat cei doi parteneri într-un comunicat difuzat vineri.



Lansat în 2025, filmul, în care joacă Brad Pitt alături de piloţi de campionat din viaţa reală, a fost produs de Apple şi a generat venituri de peste 629 de milioane de dolari.