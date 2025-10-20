F1: Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Statelor Unite

1 minut de citit Publicat la 09:01 20 Oct 2025 Modificat la 09:01 20 Oct 2025

Verstappen, câştigătorul titlului mondial în ultimele patru sezoane, a obţinut cu această ocazie a 68-a victorie din cariera sa în "Marele Circ" / Foto: Profimedia

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a câştigat Marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite, duminică, la Austin (Texas), relansând astfel cursa pentru titlul de campion mondial în acest sezon, notează Agerpres.

Verstappen, plecat din pole position, l-a devansat cu 7,95 sec pe britanicul Lando Norris (McLaren), ocupantul locului secund. şi cu 15,373 sec pe monegascul Charles Leclerc (Ferrari), care a completat podiumul.

Liderul clasamentului general al piloţilor, australianul Oscar Piastri (McLaren), a încheiat cursa pe poziţia a cincea, la 29,678 sec de învingător.

Verstappen, câştigătorul titlului mondial în ultimele patru sezoane, a obţinut cu această ocazie a 68-a victorie din cariera sa în "Marele Circ" şi a cincea de la debutul acestui an.

Graţie acestui succes, „Mad Max” a redus la 40 de puncte diferenţa faţă de Piastri în ierarhia Mondialului de Formula 1, cu cinci etape înainte de finalul sezonului.

Următorul Mare Premiu de Formula 1 va avea loc în Mexic, pe Autodromo Hermanos Rodriguez din Ciudad de Mexico, pe 26 octombrie.

Clasamentul Marelui Premiu al Statelor Unite:

1. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1 h 34:00,161

2. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren) +7,95

3. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) +15,373

4. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) +28,536

5. Oscar Piastri (Australia/McLaren) +29,678

6. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) +33,456

7. Yuki Tsunoda (Japonia/Red Bull) +52,714

8. Nico Hulkenberg (Marea Britanie/Kick Sauber) + 57,249

9. Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas) +1:04,722

10. Fernando Alonso (Spania/Aston Martin) + 1:10,001

11. Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls) +1:13,209

12. Lance Stroll (Canada/Aston Martin) +1:14,778

13. Andrea Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) +1:15,746

14. Alexander Albon (Thailanda/Williams) +1:20,000

15. Esteban Ocon (Franţa/Haas) +1:23,043

16. Isack Hadjar (Franţa/Racing Bulls) +1:32,807

17. Franco Colapinto (Argentina/Alpine) la un tur

18. Pierre Gasly (Franţa/Alpine) la un tur

19. Gabriel Bortoleto (Brazilia/Kick Sauber) la un tur

Abandon: Carlos Sainz Jr (Spania/Williams)

Clasamentele Campionatului Mondial de Formula 1:

Piloţi

1. Oscar Piastri (Australia) 346 puncte

2. Lando Norris (Marea Britanie) 332

3. Max Verstappen (Olanda) 306

4. George Russell (Marea Britanie) 252

5. Charles Leclerc (Monaco) 192

6. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 142

7. Andrea Kimi Antonelli (Italia) 89

8. Alexander Albon (Thailanda) 73

9. Nico Hulkenberg (Germania) 41

10. Isack Hadjar (Franţa) 39



Constructori:

1. McLaren 678 puncte (campioană)

2. Mercedes 341

3. Ferrari 336

4. Red Bull 331

5. Williams 111

6. Racing Bulls 72

7. Aston Martin 67

8. Sauber 59

9. Haas 48

10. Alpine 20