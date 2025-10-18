Formula 1: Tot ce trebuie să ştii înainte de Marele Premiu al Statelor Unite de pe "Circuitul Americilor" din Austin

Marele Premiu al Statelor Unite va fi a doua cursă a sezonului pentru care Pirelli aduce trei compuși neconsecutivi de pneuri. Foto: Getty Images

Formula 1 ajunge pe COTA (N.r. - Circuit of The Americas / Circuitul Americilor), circuitul din Austin, Texas, pentru etapa a 19‑a din calendarul anului 2025, Marele Premiu al Statelor Unite. Lupta pentru titlul la piloți este departe de a fi decisă, iar Formula 1 a prezentat tot ce trebuie să ştii înainte de Marele Premiu al SUA. Matematic, în cursa pentru titlu se află, Lando Norris, Max Verstappen, George Russel dar şi Charles Leclerc, care încearcă să-l prindă pe Oscar Piastri din urmă.

Sâmbătă, începând cu ora 20:00, cursa Sprint va fi transmisă în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Duminică, de la ora 00:00, va avea loc sesiunea de calificări pentru Marele Premiu, iar de la 22:00, va avea loc Marele Premiu al Statelor Unite, ambele evenimente pe Antena 3 CNN și pe AntenaPLAY.

Statistici vitale

Primul Mare Premiu al Statelor Unite pe circuitul COTA a avut loc în 2012;

Lungimea pistei este de 5,513 de kilometri;

Recordul pe tur a fost stabilit de Charles Leclerc, în 2019, când a fost cronometrat cu 1:36.169 în monopostul Ferrari;

Cele mai multe pole position-uri le au Michael Schumacher și Lewis Hamilton (câte 4);

Cele mai multe victorii le are Lewis Hamilton (6);

În 2022, Austin a înregistrat un nou record de Formula 1, cu aproximativ 440.000 de fani prezenți în cele trei zile;

Lungimea până la punctul de frânare în primul viraj este de 250 de metri;

În 2024, numărul total de depăşiri efectuate a fost 91;

Probabilitatea apariţiei unui Safety Car este de 29%, în timp ce probabilitatea apariţiei unui Virtual Safety Car este de 29% (din ultimele șase curse din SUA);

Timp pierdut la boxe este de aproximativ 20,6 secunde.

Foto: Getty Images

Ce spun experţii

Jolyon Palmer, fost pilot Renault F1 şi analist sportiv, spune că "Circuitul Americilor este o pistă grozavă, care se inspiră din alte viraje legendare din calendar".

"Circuitul Americilor este o pistă grozavă care se inspiră din părți ale altor viraje legendare din calendar. Curba 1, în urcare, este dificilă la începutul cursei, deoarece există o mulțime de linii diferite pe care le poți urma, apoi treci rapid prin primul sector, care seamănă cu Silverstone, unde încerci să-ți găsești ritmul. După aceea, urmează drumul lung și drept din spate și trebuie să obții punctul de frânare chiar la capătul lui.

Probabil cea mai dificilă secțiune de pe circuit este virajul 13 până la virajul 15, care pare un complex ciudat de viraje la volan. Virajul 13 este convențional, dar găsirea traiectoriei spre 15 nu e simplă, iar zona virajului 14 pune multă presiune pe anvelope. Apoi parcurgi virajul cvadruplu la dreapta, urmat de virajul 19, un viraj foarte frumos — deși limitele pistei sunt o problemă. În final, te oprești la virajul 20, iar apoi vine o scurtă accelerație spre linia de sosire — dar piloții trebuie să fie atenți să nu suprasolicite aderența.

De asemenea, sunt numeroase oportunități de depășire în cursă, cu DRS activ în apropierea virajelor 12 și 1", spune Palmer.

Ultimii cinci piloți care au plecat din pole position în Marele Premiu al Statelor Unite

2024 – Lando Norris (McLaren)

2023 – Charles Leclerc (Ferrari)

2022 – Carlos Sainz (Ferrari)

2021 – Max Verstappen (Red Bull)

2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)

Ultimii cinci câştigători ai Marelui Premiu al Statelor Unite

2024 – Charles Leclerc (Ferrari)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Max Verstappen (Red Bull)

2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)

Anvelope și strategie

Marele Premiu al Statelor Unite va fi a doua cursă a sezonului pentru care Pirelli aduce trei compuși neconsecutivi de pneuri, ultima dată întâmplându-se la Spa‑Francorchamps. Anvelopele disponibile vor fi C1 (tare), C3 (mediu) și C4 (moale).

"În Belgia, vremea rea nu a permis evaluarea completă a acestei alegeri strategice, astfel că evenimentul de la COTA ar putea reprezenta primul test real al acestei selecții, care prevede utilizarea unei anvelope hard mai dure decât anul trecut, în timp ce pneurile medii și soft rămân neschimbate.

Diferența crescută de performanță între compusul cel mai dur și cel mediu ar putea genera două scenarii. Dacă piloții optează pentru C1 — cel mai lent, dar și cel mai constant — aceasta ar putea duce la o cursă cu o singură oprire, combinat cu C3. Pe de altă parte, folosirea C3 împreună cu C4, datorită rezistenței îmbunătățite la degradare, ar putea produce timpi pe tur mai rapizi, dar ar necesita aproape sigur două opriri.

O altă asemănare cu etapa de la Spa este prezența formatului Sprint la Austin — echipele au doar o oră pentru a testa opțiunile pe distanțe lungi și scurte, ceea ce poate crește incertitudinea strategică", se arată în previzualizarea Pirelli.

Forma actuală a echipelor

Deși McLaren a obținut două titluri consecutive la echipe la Marele Premiu de la Singapore, lupta pentru titlul la piloți este departe de a fi decisă.

Oscar Piastri ajunge la Austin în fruntea clasamentului, însă coechipierul său, Lando Norris, se află la doar 22 de puncte în urma lui, după ce a recuperat în weekendurile de la Monza, Baku și Marina Bay. Un pilot care adaugă presiune este cvadruplul campion mondial en‑titre, Max Verstappen, care a obținut victorii sau locuri secunde în ultimele patru curse, în contextul unei evoluții mai bune a echipei Red Bull.

Verstappen a redus semnificativ diferența față de Piastri, existând încă 174 puncte în joc, la șase Mari Premii rămase, inclusiv trei cu format Sprint. George Russell, de la Mercedes, rămâne matematic în cursa pentru titlu după succesul la Singapore și sezonul puternic din 2025, alături de Charles Leclerc (Ferrari) — ambii însă au nevoie de evenimente majore pentru a spera la trofeu.

Cu toate acestea, Russell și Leclerc pot juca un rol cheie în competiția pentru locul al doilea în Campionatul Echipelor: Mercedes are 325 de puncte, comparativ cu 298 pentru Ferrari și 290 pentru Red Bull.

În altă zonă, Williams își menține lup­ta pentru poziția a cincea, sprijinită de podiumul recent obținut de Carlos Sainz și scorurile constante ale lui Alex Albon, care le oferă un avans solid față de Racing Bulls și Aston Martin.

Moment emblematic

Prima cursă desfășurată la Austin, în 2012, a fost memorabilă: Lewis Hamilton îl urmărea pe Sebastian Vettel (Red Bull), iar după ce Vettel a pierdut putere din cauza unui element blocant din spatele său, Hamilton a profitat și a preluat conducerea.