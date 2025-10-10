Formula 1: Lewis Hamilton a primit un portret din lego cu Roscoe. "M-a emoționat profund. Detaliile sunt incredibile"

"M-a emoționat profund. Detaliile sunt incredibile", a spus Hamilton. Foto: Lewis Hamilton / Facebook

Septuplul campion mondial, Lewis Hamilton, a primit un portret din lego cu faţa câinelui său, Roscoe, care a murit săptămâna trecută, după ce a fost internat în comă după o pneumonie. "M-a emoţionat profund. Detaliile sunt incredibile", a scris Hamilton vineri pe Facebook.

La o săptămână după ce Roscoe a murit din cauza unei pneumonii, Lewis Hamilton a primit un portret din lego cu faţa acestuia.

"Acest portret lego al lui Roscoe m-a emoționat profund. Detaliile sunt incredibile și nu-mi pot imagina cât timp a durat realizarea lui. Mulțumesc lui Karen și Ilona pentru că l-au creat și mi l-au trimis.

De asemenea, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru dragostea pe care mi-ați arătat-o de la moartea lui Roscoe. Este încă foarte dureros și va fi pentru totdeauna, dar tot sprijinul pe care mi l-ați acordat mă ajută enorm să trec peste asta. Nu vă pot mulțumi îndeajuns. Mulți dintre voi ați pierdut și voi un animal de companie, așa că știu că, oriunde ar fi Roscoe, are o mulțime de prieteni. Este înconjurat de iubire și pozitivitate, la fel cum era când era în viață", a transmis Hamilton pe Facebook.

Foto: Lewis Hamilton / Facebook

Roscoe a fost internat în spital, în comă, după ce a fost tratat pentru pneumonie, Hamilton ratând un test al anvelopelor Pirelli pentru a-i fi alături, la finalul lunii septembrie. Hamilton a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, în care a anunţat că Roscoe a murit în brațele sale, pe 29 septembrie.