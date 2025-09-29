Formula 1: A murit Roscoe, celebrul câine al lui Lewis Hamilton. "Cea mai dureroasă experienţă. A murit în braţele mele"

Moartea lui Roscoe vine la cinci ani după ce un alt câine al lui Hamilton, Coco, a murit. Foto: F1 / Facebook

Roscoe a fost internat vineri în spital, în comă, după ce a fost tratat pentru pneumonie, Hamilton ratând un test al anvelopelor Pirelli pentru a-i fi alături. Luni, Hamilton a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, în care a anunţat că Roscoe a murit în brațele sale, duminică seara, scrie Formula 1.

Moartea lui Roscoe vine la cinci ani după ce un alt câine al lui Hamilton, Coco, a murit.

"După patru zile în care a fost ținut în viață artificial, luptând cu toată puterea pe care o avea, a trebuit să iau cea mai grea decizie din viața mea și să-mi iau rămas bun de la Roscoe. Nu a încetat să lupte niciodată, până în ultimul moment. Mă simt foarte recunoscător și onorat că am împărtășit viața mea cu un suflet atât de frumos, un înger și un prieten adevărat.

Aducerea lui Roscoe în viața mea a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată și voi prețui pentru totdeauna amintirile pe care le-am creat împreună. Deși am pierdut-o pe Coco, nu m-am confruntat niciodată cu eutanasierea unui câine, deși știu că mama mea și mulți prieteni apropiați au trecut prin asta. Este una dintre cele mai dureroase experiențe și simt o legătură profundă cu toți cei care au trecut prin pierderea unui animal de companie iubit. Deși a fost foarte greu, faptul că l-am avut a fost una dintre cele mai frumoase părți ale vieții, să iubesc atât de profund și să fiu iubită în schimb", a scris Hamilton pe Instagram.

"Vă mulțumesc tuturor pentru dragostea și sprijinul pe care i le-ați arătat lui Roscoe de-a lungul anilor. A fost ceva foarte special să fiu martor și să simt asta. A murit duminică seara, 28 septembrie, în brațele mele", a adăugat pilotul.

Ferrari, echipa pentru care pilotează în prezent septuplul campion mondial, a transmis un mesaj de rămas-bun.

"Pentru totdeauna parte din paddok. Odihnește-te în pace, Roscoe", a scris Ferrari pe Facebook.

Şi Formula 1 a reacţionat după moartea lui Roscoe, spunând că acesta a adus zâmbete în paddock și a încălzit inimile fanilor din întreaga lume.

"Odihnește-te în pace, Roscoe Hamilton, o adevărată vedetă în sine.

Iubitul Roscoe al lui Lewis Hamilton a adus zâmbete în paddock și a încălzit inimile fanilor din întreaga lume. Gândurile noastre sunt alături de Lewis în aceste momente dificile.

Odihnește-te în pace, Roscoe, de la cățelușul din paddock la simbolul Dogue, îți mulțumim pentru urmele pe care le-ai lăsat în inimile noastre", a scris F1 pe Facebook.

Hamilton trebuia să participe vineri la testele Pirelli pentru anvelopele din 2026, pe circuitul Mugello din Italia, însă septuplul campion mondial a fost înlocuit de pilotul de rezervă al echipei Ferrari, Zhou Guanyu.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Hamilton le-a transmis urmăritorilor săi că Roscoe se află în comă, după ce a fost tratat pentru pneumonie. Inima i se oprise iniţial, însă medicii au reuşit atunci să o repornească.