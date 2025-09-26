Formula 1: Câinele lui Lewis Hamilton, Roscoe, este internat în spital. Se află în comă după ce a făcut pneumonie şi i s-a oprit inima

"Nu știm dacă se va trezi. Mâine vom încerca să-l trezim", a spus Hamilton. Foto: Lewis Hamilton / Facebook

Lewis Hamilton a oferit fanilor o actualizare emoționantă despre starea de sănătate a câinelui său, Roscoe, după ce s-a retras de la un test de anvelope Pirelli din cauza internării buldogului la spital. "Roscoe a făcut din nou pneumonie. Inima i s-a oprit dar medicii au reuşit să o repornească. Acum este în comă", a scris septuplul campion pe Facebook, potrivit Formula 1.

Hamilton urma să participe vineri la testele Pirelli pentru anvelopele din 2026, pe circuitul Mugello din Italia, însă septuplul campion mondial a fost înlocuit de pilotul de rezervă al echipei Ferrari, Zhou Guanyu.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Hamilton le-a transmis urmăritorilor săi că Roscoe se află în comă, după ce a fost tratat pentru pneumonie.

"Vă rog să vă gândiți la Roscoe. Vreau să vă țin la curent. Roscoe a făcut din nou pneumonie și respira cu dificultate. A fost internat în spital și sedat pentru a se liniști în timpul investigațiilor, iar în acest proces, inima i s-a oprit.

Medicii au reușit să-i repornească inima, iar acum este în comă. Nu știm dacă se va trezi. Mâine vom încerca să-l trezim. Sunt alături de el și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru rugăciuni și sprijin", a scris Hamilton pe Facebook.

Postarea lui Hamilton a fost întâmpinată cu mesaje de încurajare din partea fanilor, inclusiv de la fostul său coechipier, George Russell, care a scris: "Mă gândesc la tine, prietene".

Roscoe, care are propriul cont de Instagram cu peste 1,3 milioane de urmăritori, este o prezență constantă în viața lui Hamilton din 2013, însoțindu-l pe britanic la numeroase Mari Premii de-a lungul anilor.