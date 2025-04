Imaginea cutremurătoare a unui băiețel palestinian, desemnată fotografia anului la World Press Photo

Fotografa palestiniană Samar Abu Elouf pozează înaintea fotografiei câștigătoare a World Press Photo of the Year Foto: Agerpres via EPA/ Autor: Robin Van Lonkhuijsen

O fotografie sfâșietoare a unui băiețel palestinian de nouă ani care și-a pierdut ambele brațe în timp ce fugea din calea unui atac israelian din Gaza a câștigat joi premiul principal la competiția World Press Photo 2025, transmite AFP, citată de Agerpres.



Imaginea, surprinsă de fotografa palestiniană Samar Abu Elouf pentru The New York Times, este un portret al tânărului Mahmoud Ajjour, evacuat la Doha după ce o explozie i-a smuls un braț și i l-a mutilat pe celălalt, anul trecut.



"Unul dintre cele mai grele lucruri pe care mama lui Mahmoud mi le-a explicat a fost că, atunci când Mahmoud a realizat că i-au fost amputate brațele, primul lucru pe care i l-a spus a fost: 'Cum o să te mai îmbrățișez?', a declarat Elouf.



Originară din Gaza, fotografa a fost la rândul său evacuată, în decembrie 2023. Ea realizează acum portrete cu palestinieni grav răniți în război, care trăiesc în Doha.



"Este o fotografie tăcută, care totuși vorbește foarte tare. Ea spune povestea unui băiat, dar și a unui război și mai amplu, care va avea un impact asupra generațiilor viitoare", a declarat Joumana El Zein Khoury, directoare executivă a World Press Photo, referitor la fotografia intitulată 'Mahmoud Ajjour, Aged Nine' ('Mahmoud Ajjour, nouă ani').



Juriul a lăudat "compoziția puternică și atenția acordată luminii", precum și subiectul care dă de gândit, în special în ceea ce privește viitorul lui Mahmoud.



Băiatul învață acum să se joace la telefon, să scrie și să deschidă ușile cu picioarele. "Mahmoud are un vis foarte simplu: vrea să facă rost de proteze și să-și trăiască viața ca oricare alt copil", au indicat organizatorii World Press Photo într-un comunicat.



Juriul a dezvăluit și cele două fotografii finaliste. Prima, intitulată "Droughts in the Amazon" ("Secetă în Amazonia"), surprinsă de Musuk Nolte pentru Panos Pictures și The Bertha Foundation, arată un bărbat stând în picioare pe o albie secată din Amazonia, ducând provizii într-un sat cândva accesibil cu barca.



A doua fotografie, intitulată "Night Crossing" ("Traversare nocturnă"), realizată de John Moore pentru Getty Images, prezintă migranți chinezi care se înghesuie lângă un foc pentru a se încălzi în timpul unei ploi reci după ce au trecut granița dintre SUA și Mexic.



Juriul a analizat 59.320 de fotografii realizate de 3.778 de fotojurnaliști din întreaga lume pentru a selecta cele 42 de fotografii premiate.