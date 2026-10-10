A 23-a ediţie "No Time For Downtime": Cum se schimbă siguranţa datelor. Tehnologia trebuie să ajute companiile. Sursa foto: captură video

Inteligența artificială schimbă tot mai mult felul în care lucrează companiile, iar odată cu ea apar și probleme noi. La evenimentul "No Time for Downtime", specialiștii au vorbit despre cum pot fi protejate informațiile importante și ce se poate întâmpla atunci când un sistem este atacat sau nu mai funcționează. Ideea principală a fost că tehnologia trebuie să ajute companiile să meargă mai departe, fără să piardă controlul asupra datelor lor.

La cea de-a 23-a ediție a evenimentului "No Time for Downtime", specialiștii au discutat tocmai despre această nevoie de control asupra datelor. În contextul dezvoltării inteligenței artificiale, companiile trebuie să știe unde sunt păstrate informațiile, cine are acces la ele și cum pot fi protejate.

"Este mai mult mai mult decât important acum când toată lumea se uită în în jur legat de impactul inteligenței artificiale și de utilizare a datelor la la nivel mult mai larg decât o aveam în prezent", a afirmat Horia Constantinescu, Country Manager CEE, Everpure.

"Soluțiile pe care le implementăm sper să fie cât mai des folosite pe piața din România, mai ales că acum vorbim de un subiect de suveranitate pe care companiile le pot folosi fără să aibă grija că trebuie să se preocupe de partea de securitate, de software", a spus Roxana Clement, director general, HPE Romania.

"AI-ul aduce complexitate și când vine vorba de securitate. Trebuie să ne uităm atât pe partea de aplicație, dar și pe partea de API-uri și language models, care din nou și acestea trebuie protejate", consideră şi Flavia Savu, Territory Account Manager.

Pe măsură ce tot mai multe informații ajung în mediul digital, protejarea datelor devine una dintre cele mai importante provocări.

"Sigur că digitalizarea presupune și riscuri. Să ne gândim că tot ceea ce am avut noi în mediul fizic, am învățat să ne apărăm în mii de ani. Dar tot ce avem acum în mediul digital trebuie să ne descurcăm și să construim unelte de a le apăra într-un timp foarte scurt.

În plus, inteligența artificială ne poate ajuta, desigur, să construim uneltele astea de apărare. Dar să nu uităm că și cei care le-ar eventual ataca pot folosi tot inteligența artificială să găsească metode din ce în ce mai ingenioase", a declarat Eduard Pughin, General Manager, Maguay.

"Întotdeauna zona de cybersecurity trebuie tratată foarte serios. Datele sunt protejate printr-o arhitectură generală, prin soluții de REM sa merg, cum ar fi zero doi, talostrecover, a pliance și foarte important. Deși adopția nu este foarte bună în România pe zona de cloud, după părerea mea, întotdeauna un hiperscaler va oferi un nivel de securitate superior oricărei implementări om-premise.

În momentul de față, apetitul România e mai mult către om-premise și de aceea soluțiile noastre se regăsesc și aici. Dar cu siguranță cloud-ul va fi o soluție mai bună în momentul în care companiile vor fi deschise mai mult către cloud", a spus Sergiu Rusu, director comercial firmă IT.

O altă problemă este accesul la informații. Inteligența artificială poate lucra cu foarte multe date, iar companiile trebuie să fie atente la ce informații oferă sistemelor și cine poate ajunge la ele.

"Spre deosebire de serviciile clasice, care există deja niște procedee de protecție a datelor, în zona inteligenței artificiale este foarte greu să stabilești linii de marcaj. Protecția legată de cine are acces, cum are acces, de ce? Pentru că tocmai agenții AI, teoretic, ar trebui să aibă acces la absolut toate datele", a afirmat şi Horia Constantinescu, Country Manager CEE, Everpure.

Iar pentru companii, protejarea datelor nu mai este doar o problemă de securitate, ci una care poate influența direct activitatea de zi cu zi. Cu cât inteligența artificială este folosită mai mult, cu atât devine mai important ca informațiile să rămână în siguranță și sub control.