A apărut accesoriul de telefon care „vede” sunetele: Cum îți arată pe camera foto locurile zgomotoase din jur și cât costă

2 minute de citit Publicat la 23:39 21 Noi 2025 Modificat la 23:39 21 Noi 2025

SoundCam Go este un accesoriu pentru smartphone care „vede” sunetele din jurul tău. Sursa foto: Hepta/ CAE Software Systems

O nouă inovație tehnologică promite să facă invizibilul vizibil: SoundCam Go, un accesoriu pentru smartphone care „vede” sunetele din jurul tău și îți arată exact de unde vin. Dispozitivul se atașează magnetic pe spatele telefonului, fiind conectat printr-un cablu Lightning, și folosește 72 de microfoane digitale pentru a localiza imediat orice zgomot, cu ajutorul unui software ultra-rapid care se deschide automat într-o aplicație dedicată, potrivit News Atlas.

Software-ul transformă frecvențele undelor sonore în imagini vizuale. Astfel, fie că este vorba despre scurgeri de apă, pene la cauciucul bicicletei sau mașinii, zumzetul unei albine sau chiar sunetele emise de lilieci, utilizatorul le poate identifica instantaneu. Alte aplicații practice includ căutarea animalelor pierdute sau detectarea infestărilor cu insecte.

Sunetele apar pe ecranul telefonului sub formă de sfere colorate – galbene, albastre sau roșu-portocalii – iar dimensiunea lor reflectă intensitatea zgomotului. Astfel, utilizatorul poate „vedea” unde sunt amplasate sursele sonore, transformând zgomotul invizibil în vizibil.

Dispozitivul oferă două moduri de funcționare:

Auto-Mode – detectează fiecare sunet, mișcare și tonalitate, oferind o imagine completă a mediului acustic înconjurător.

Smart-Mode – selectează cele mai dominante și puternice sunete, oferind o vizualizare rapidă a celor mai importante zgomote din jur.

Specificațiile tehnice ale SoundCam Go:

72 de microfoane digitale MEMS pentru localizarea precisă a fiecărui sunet, inclusiv dincolo de gama de auz uman

Gama de frecvență până la 100 kHz, rată de eșantionare 200 kHz, presiune sonoră maximă 120 dB

Greutate: 92 grame

Rezistență la apă: IP54

Durata bateriei: 3 ore (cu un telefon de 5.000 mAh)

Consum de energie: 2,5 W

SoundCam Go a fost creat de compania germană CAE Software Systems și este disponibil pentru precomandă pe platforma de crowdfunding Kickstarter, la prețul de 749 de euro, aproximativ 868 USD, ceea ce reprezintă 50% din prețul de vânzare planificat.

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat: „Fie că este vorba despre albine, drone, scurgeri de apă, pene la bicicletă, senzori de parcare sau drivere LED, SoundCam Go le detectează pe toate și multe altele.”

Cu acest dispozitiv, zgomotul nu mai rămâne invizibil – utilizatorii pot vedea literalmente sunetele din jurul lor, deschizând noi perspective pentru aplicații practice și explorări amuzante ale mediului înconjurător.