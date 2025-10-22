A apărut primul robot umanoid din lume care lansează o dronă de pe spatele său. Cum arată Sistemul X1: Demonstrația pare din filme SF

3 minute de citit Publicat la 11:20 22 Oct 2025 Modificat la 11:20 22 Oct 2025

Sistemul X1 integrează mai multe moduri de locomoție – mers, zbor și conducere. Sursa foto: Hepta/ Ferrari Press Agency/ Caltech

Institutul de Tehnologie din California, cunoscut și sub numele de Caltech, a prezentat primul sistem multi-robot din lume care combină un robot umanoid și o dronă transformabilă capabilă să meargă, să zboare și să conducă în sincron.

Sistemul X1 integrează mai multe moduri de locomoție – mers, zbor și conducere – într-un singur sistem robotic coordonat care se poate adapta fără probleme la terenuri și sarcini complexe, potrivit Interesting Engineering.

Echipa a dezvoltat acest sistem pe parcursul a trei ani, într-o colaborare între Caltech și Institutul de Inovație Tehnologică (TII) din Abu Dhabi.

› Vezi galeria foto ‹

Scopul principal al construirii acestui sistem a fost integrarea tuturor modurilor de locomoție disponibile într-un singur pachet, pentru a compensa dezavantajele și limitările fiecărei mașini în parte.

Viziunea mai largă a fost crearea unor sisteme autonome adaptabile și de încredere, capabile să îndeplinească misiuni reale – de la intervenții în situații de urgență până la navigație urbană – fără control uman.

Sistemul X1 este alcătuit din două componente principale. Prima este un robot Unitree G1 modificat, care poate merge și transporta greutăți mari. A doua este robotul multimodal M4, care poate zbura și conduce în funcție de necesități.

Unitree G1 poartă robotul M4 ca un rucsac și îl poate lansa în două moduri de locomoție. M4 a fost dezvoltat de Centrul pentru Sisteme Autonome și Tehnologii (CAST) al Caltech.

„Oferim roboților capacitatea de a se deplasa autonom”

„Instalăm diferite tipuri de senzori – lidar, camere, telemetre – și combinăm toate aceste date pentru a înțelege unde se află robotul și încotro trebuie să meargă,” a declarat Claudio Tortorici, directorul TII.

„Așadar, oferim roboților capacitatea de a se deplasa autonom,” a continuat el.

Directorul CAST, Aaron Ames, a dezvăluit și detalii finale privind modificările aduse robotului umanoid G1, menționând că a fost mai mult decât ceea ce se putea vedea în demonstrație. El a subliniat importanța operării roboților umanoizi fără referințe umane, spre deosebire de modul în care aceștia învață de obicei mișcări umane prin captarea datelor.

„Dacă vrem cu adevărat să implementăm roboți în scenarii complicate din lumea reală, trebuie să putem genera aceste acțiuni fără a ne baza neapărat pe referințe umane,” a argumentat el.

Demonstrația Caltech

Echipa a realizat o demonstrație în campusul Caltech din Pasadena. Pentru a-i arăta capabilitățile, robotul umanoid a mers prin coridoare până într-o zonă deschisă. Pentru început, robotul s-a aplecat în față și a lansat M4 de pe spatele său în modul dronă.

Apoi, acest robot multimodal a zburat peste obstacole și ulterior s-a transformat într-un vehicul pe roți pentru a-și continua deplasarea. Când a ajuns la iazul Turtle Pond din campus, a revenit fără probleme în modul de zbor, a traversat apa și și-a reluat misiunea.

„Provocarea este cum să faci ca diferiți roboți să lucreze împreună, astfel încât, practic, să devină un singur sistem care oferă funcționalități diverse. Prin această colaborare, am găsit combinația perfectă pentru a rezolva această problemă,” a declarat Mory Gharib, directorul fondator al CAST.

Astfel, sistemul a demonstrat o adaptabilitate impresionantă la diferite medii.

Proiectul X1 a reunit Laboratorul Ames al Caltech pentru controlul locomoției, Grupul Gharib din CAST pentru designul M4, TII pentru autonomia și computarea la bord, și Universitatea Northeastern pentru mecanismele de transformare – creând o integrare perfectă a roboților capabili de mers, zbor și conducere.

O viziune pentru viitor

Pentru echipa Caltech-TII, următorul obiectiv este îmbunătățirea calităților acestui sistem în ceea ce privește adaptabilitatea și aplicabilitatea sa în condiții reale.

„Ne gândim la controlul în situații critice pentru siguranță, asigurându-ne că putem avea încredere în aceste sisteme,” a spus Ames.

„Colaborând în proiecte precum acesta, facem pași semnificativi spre o autonomie cu adevărat robustă,” a adăugat el.