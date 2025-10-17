A apărut primul telefon-robot din lume: Honor are o cameră cu AI montată pe un braț robotic pliabil. Cum arată și când va fi lansat

Telefonul-robot este dotat cu o cameră cu inteligență artificială, montată pe un braț robotic pliabil. Sursa foto: Hepta/ Honor

Piața telefoanelor mobile este pe cale să primească un nou model, creat de o companie din China. Honor Robot Phone este dotat cu o cameră cu inteligență artificială, montată pe un braț robotic pliabil.

Brațul și camera sunt ascunse în spatele unui panou de sticlă glisant de pe spatele telefonului atunci când nu sunt utilizate. La nevoie, brațul ridică camera deasupra telefonului și o rotește flexibil pe mai multe axe.

Telefonul-robot, așa cum este numit, a fost creat de compania chineză Honor. Însă detaliile complete despre ce poate face acest dispozitiv cu Android nu vor fi dezvăluite decât în luna martie a anului viitor, în cadrul târgului Mobile World Congress de la Barcelona, Spania.

Compania a realizat un videoclip în care camera este prezentată ca un robot inteligent care ajută la realizarea selfie-urilor, observarea lumii și alegerea ținutelor. Cei interesați să testeze versiunile Beta ale telefonului sunt invitați să se înregistreze pe site-ul companiei.

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat:

„Nu ne-am putut abține să ne întrebăm: cum ar fi dacă ar exista un dispozitiv cu un super-creier AI, capabil să perceapă lumea din jurul tău instantaneu? Cu super-mobilitatea unui robot, care să participe la momentele vibrante ale vieții tale și să se transforme în propria ta cameră personală, capturând fiecare amintire prețioasă cu precizie. Ce fel de dispozitiv ar putea fi acesta?”