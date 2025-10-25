Alan Hamel spune că a creat o clonă AI a soției sale decedate, Suzanne Somers „atât de realistă încât nu poate face diferența”

Modelul a fost antrenat folosind sute de interviuri și cele 27 de cărți scrise de Somers. Foto: Profimedia Images

Celebrul prezentator și producător canadian Alan Hamel a anunțat că a creat o versiune digitală, bazată pe inteligență artificială, a soției sale decedate, actrița Suzanne Somers, care a murit în 2023, la vârsta de 76 de ani, în urma unui cancer mamar, scrie Futurism.

„Evident, Suzanne a fost iubită enorm — nu doar de familie, ci de milioane de oameni”, a declarat Hamel pentru revista People. „Unul dintre proiectele la care lucrăm acum este unul cu adevărat fascinant — Suzanne AI Twin.”

Potrivit lui Hamel, în vârstă de 89 de ani, această versiune virtuală a soției sale, cu care a fost căsătorit timp de 55 de ani, nu este cu nimic diferită „de persoana reală”. Modelul a fost antrenat folosind sute de interviuri și cele 27 de cărți scrise de Somers.

„Era Suzanne”, a spus el. „I-am pus câteva întrebări și mi-a răspuns exact ca ea. Ne-a lăsat pe toți fără cuvinte. Când privești rezultatul final lângă Suzanne cea reală, nu poți spune care e adevărata și care e AI.”

Hamel a adăugat că, după o viață petrecută alături de soția sa, este „uimit că nu poate face diferența între cele două fețe”.

Cea mai neobișnuită parte este că Suzanne AI Twin a fost creată pentru a oferi sfaturi de sănătate — o decizie care, potrivit lui Hamel, a fost „aprobată de medici”. Totuși, în contextul în care sistemele AI pot inventa informații, mulți privesc cu scepticism promisiunea că „Suzanne digitală” nu va dezinforma publicul sau nu va promova automat produse disponibile pe site-ul oficial SuzanneSomers.com, unde va fi găzduită.

Proiectul marchează o nouă etapă în tendința de a „readuce la viață” persoane decedate prin intermediul tehnologiilor AI. În ultimii ani, mai multe companii au oferit servicii de „comunicare” cu morții prin modele lingvistice, inclusiv o firmă britanică care, în 2022, a creat un avatar AI al unei femei pentru a „participa” la propriile ei funeralii.

Hamel spune că ideea i-ar fi aparținut chiar lui Suzanne. Cei doi au fost prieteni de peste 30 de ani cu Ray Kurzweil, cercetător și futurolog american, cunoscut pentru teoriile sale despre fuziunea omului cu tehnologia.

„Știam că acest moment va veni”, a spus Hamel. „A durat decenii până să devină posibil, dar Ray ne-a spus încă de atunci că se va întâmpla.”

Suzanne ar fi considerat proiectul „foarte interesant”, convinsă că „le va fi de ajutor fanilor și cititorilor care vor informații despre sănătate”.

„Fanii ei vor putea veni și sta de vorbă cu ea”, a spus Hamel. „Îi pot pune orice întrebare vor. Va fi disponibilă 24 de ore din 24. Cred că va fi ceva minunat.”

În martie, US Weekly a relatat că Hamel ar fi colaborat cu compania Realbotix, specializată în robotică umanoidă, pentru a crea un „geamăn digital”. O fotografie publicată la acel moment arăta un robot care nu seamănă deloc cu Somers, ceea ce sugerează că versiunea finală a clonei ar putea fi încă în dezvoltare.